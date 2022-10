Rückruf BMW CE 04 Rückrufaktion in mehreren EU-Ländern

In Deutschland, Frankreich, Irland, Kroatien, Slowenien und Schweden laufen Rückrufaktionen für BMWs Elektroroller CE 04. Laut einer Meldung des Schnellwarnsystems der EU für Produktsicherheit, auch bekannt als "Safety Gate", kann sich am BMW CE 04 die Halterung für die Hupe lösen. In der Folge könnte selbige herunterklappen, den Lenkeinschlag nach links einschränken und so das Unfallrisiko erhöhen.

Produktionszeitraum zwischen 2020 und 2022

Vom Rückruf betroffen sind BMW CE 04, die im Produktionszeitraum zwischen dem 5. November 2020 und 29. August 2022 gefertigt wurden.

Die betroffenen Fahrzeughalter wurden bereits angeschrieben und zu ihrem Vertragshändler gebeten. Dort wird die bisherige Halteschraube durch eine längere ersetzt.