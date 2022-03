Trinity Uranus RS A1-Elektroroller aus Deutschland im Retro-Dress

Mit seiner Spitzenleistung von 11 kW und 110 km/h Maximalgeschwindigkeit trifft der Elektroroller Trinity Uranus RS genau ins Schwarze, denn die Klasse der Leichtkraftklasse boomt in Sachen Zweiräder weiterhin. Neben dem, dass der A1-Elektroroller mit der Autoführerscheinerweiterung B196 pilotiert werden darf, kommt er im angesagten klassischen Roller-Look daher.

Er ist außerdem serienmäßig mit zwei 72V/32Ah-Akus ausgestattet und soll damit realistische 100 Kilometer Reichweite bereitstellen. Die Akkus sind entnehmbar und werden laut Trinity von einer selbst entwickelten Steuereinheit optimal genutzt beziehungsweise geschont, was die Lebensdauer erhöhen soll.

Trinity Uranus RS ab 5.888 Euro

Fahrer oder Fahrerin stellt der Trinity Uranus RS drei Fahrmodi zur Auswahl: Im Eco-Modus wird die Höchstgeschwindigkeit auf 55 km/h begrenzt und der Elektroroller spricht etwas sanfter an. So soll die Reichweite fast verdoppelt werden können. Der Standard-Modus ist für Fahrten bis 80 km/h konzipiert, während der Uranus RS im Sport-Modus über 100km/h auf den Tacho bekommt. Selbiger soll auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar sein. Konnektivität, also die Verbindungsmöglichkeit mit dem Smartphone, ist leider nicht vorgesehen.

Verfügbar ist der neue Trinity Uranus RS laut Hersteller ab Mai 2022. Er kostet ab 5.888 Euro (Einführungspreis; später: 6.388 Euro) und ist in Schwarz, Weiß sowie in Schwarz mit roten Streifen erhältlich. Zur Grundausstattung gehören zwei Akkus (72V/32Ah). Er kann ab sofort vorbestellt werden.