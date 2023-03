Was passiert, wenn der Akku streikt? Energica: Über 2.000 Kilometer zur Reparatur

Thomas Stöber war fasziniert von den Stromern. Ende 2018 legte sich der Berliner das damals stärkste E-Motorrad auf dem Markt zu: die Energica Ego, 145 PS, 200 Nm Drehmoment, Preis: rund 27.000 Euro. Der Sportler begeistert ihn bis heute. "Die Ego ist hervorragend gemacht, das Drehmoment ist überwältigend", sagt der Fan italienischer Motorräder.

Erster Akku auf Garantie

Doch was Service und Wartung anlangt, ist die Faszination bei Stöber inzwischen Zweifeln gewichen. 2019 verweigerte der Akku seiner Ego den Dienst. Auf Garantie holte Hersteller Energica das Motorrad ins Werk nach Modena in Norditalien und schickte es einen Monat später zurück nach Berlin. 2020 machte der Akku erneut Probleme, eine Software-Aktualisierung brachte die Ego wieder zum Laufen. "Aber im Sommer 2022 bootete sie gar nicht mehr", erzählt Stöber.

Die Ego muss wieder nach Modena

Die Garantie war inzwischen abgelaufen, und der Berliner Händler, bei dem er die Ego gekauft hatte, hatte seinen Vertrag mit Energica gekündigt. "Ich habe in ganz Deutschland herumtelefoniert", sagt Stöber, "aber keinen einzigen Energica-Händler gefunden, der die Berechtigungen für Arbeiten am Hochvoltsystem gehabt hätte." Als Ausweg blieb nur, die Ego erneut ins 1.100 km entfernte Modena zu schicken – diesmal auf eigene Kosten: rund 2.000 Euro für den Transport und weitere 1.500 Euro für eine neue Steuereinheit der Batterie.

Kein Groll auf Energica

Energica selbst habe sich sehr korrekt und freundlich verhalten, sagt der Berliner. "Aber Motorräder im Fall eines Batterieproblems immer nach Modena zu schicken, kann nicht die Lösung sein." Energica selbst hat das Problem inzwischen erkannt und will europaweit eigene "Technik-Hubs" einrichten, die Batteriedefekte an den Stromern vor Ort beheben können (siehe Interview).

Und was macht Ego-Fahrer Thomas Stöber? "Wahrscheinlich kaufe ich mir doch wieder einen Verbrenner", sagt er. Der gesellt sich dann zu seiner Ducati Monster 1000, Baujahr 2003 – die steht nämlich auch in seiner Garage: "Und die funktioniert wirklich immer."



"Dafür sind Spezialisten nötig"



Interview mit Giacomo Leone, Verkaufschef des Elektro-Motorradherstellers Energica in Modena/Italien, über schwierige Reparaturen an der Batterie und wie Energica das Problem angeht.

Giacomo Leone, Verkaufschef des Elektro-Motorradherstellers Energica.

Warum holen Sie die Energica-Motorräder für den Tausch der Batterie ins Werk nach Modena? Das ist doch sehr zeitaufwendig und teuer, sowohl für die Kunden als auch für Sie als Hersteller.

Den kompletten Tausch der Batterie kann im Grunde auch der Händler vornehmen, da muss nur der alte Batterie-Pack raus und ein neuer rein. Ins Werk holen wir die Motorräder derzeit dann, wenn es um Eingriffe am Akku selbst geht, etwa um die fehlerhafte Ansteuerung einzelner Zellen.

Warum klappt das nicht vor Ort?

Dafür braucht man eine spezielle Ausbildung und Zertifizierung, denn es handelt sich ja um ein Hochvoltsystem. Wir bilden gerade einige unserer Händler zu solchen Spezialisten aus und bauen weltweit mehrere Hubs auf, in denen auch Akku-Reparaturen möglich sind.

Auch in Deutschland?

Ja. Bereits eingerichtet sind die Hubs in den Niederlanden und Großbritannien, demnächst beginnen wir mit der Ausbildung in Deutschland, dort soll es je einen Hub im Norden und Süden geben. Insgesamt planen wir in Europa zwölf bis 15 Hubs.

Was kostet der komplette Tausch der Batterie, wenn die Garantie abgelaufen ist?

Um die 10.000 Euro, die Batterie ist die weitaus teuerste Komponente eines Elektromotorrads. Deshalb ist natürlich auch uns daran gelegen, die Akkus eher zu reparieren, als sie komplett zu tauschen.

Wie lange ist die Garantiezeit bei Energica?

Drei Jahre. Gegen Aufpreis kann man sie auf fünf Jahre verlängern.

Wie viele Händler hat Energica derzeit in Deutschland?

15. Wir hätten gern zwei oder drei mehr, aber in Ost- und Norddeutschland ist es schwierig, geeignete Partner zu finden, selbst in Hamburg und Berlin. Wir bemühen uns aber intensiv darum, auch dieses Problem zu lösen.

