Yadea Keeness VFD mit Wechselakku 125er-Elektromotorrad vom Honda-Jäger

Gut 14 Millionen Roller hat Yadea im Jahr 2021 hergestellt und verkauft. Alles rein elektrisch. Damit ist die bei uns fast unbekannte Marke hinter Honda (18 Millionen) der weltweit größte Zweiradhersteller und natürlich der größte Hersteller von Elektro-Krädern überhaupt. In Europa machte die Marke zuletzt erste Gehversuche mit sehr interessanten Rollern der 200er-Klasse. Auf der EICMA 2022 stellte Yadea das erste Elektromotorrad des Konzerns vor. Ende 2023 soll die gestromte 125er nach Europa kommen. Start ist in Spanien.

Yadea Keeness VFD

Die neue Keeness darf mit der Fahrerlaubnis A1 oder B196 pilotiert werden, da die Dauerleistung des Mittelmotors bei nur 5,5 Kilowatt liegt. Maximal entwickelt der Motor 10 Kilowatt Spitzenleistung, die die Keeness auf bis zu 100 km/h beschleunigt. Yadea gibt nur das Raddrehmoment an, was bei 280 Nm liegt. Das Motordrehmoment liegt deutlich darunter. Gespeist wird das System von zwei herausnehmbaren Packs mit je 2,2 kWh Kapazität. So soll die Keeness bei 45 km/h circa 140 Kilometer weit kommen, was realistisch erscheint. Da keine Ladeeinrichtung am Motorrad zu erkennen ist, müssen die Batterien wohl außerhalb geladen werden. Praktisch, dass Yadea Teil des Gogoro-Tauschsystems ist. So können die Akkus an der passenden Station einfach gewechselt werden. Die Frage nach dem Gewicht beantwortet Yadea nicht. Ebenso ist unklar, warum Yadea auf eine Kette als Endantrieb setzt.

Die Technik des Yadea-Elektromotorrads

Neben dem modernen Mittelmotorkonzept weist die Yadea Keeness einige interessante Features auf: Eine Keyless-Zündung ist an Bord, die per NFC wohl übers Handy funktioniert. Weiterhin verfügt das E-Motorrad über einen Tempomat und eine USB-Ladebuchse am Lenker. In der Tankattrappe soll ein 16 Liter Staufach Platz bieten – ob die Akkus dort untergebracht werden und das Fach dann Stauraum einbüßt, ist noch unklar.

Die Sitzhöhe ist mit 760 Millimetern sehr niedrig und passt damit optimal ins A1-Segment. Die 17-Zoll-Räder sind mit Reifen der Dimensionen 100/80 vorn sowie 130/70 hinten bezogen, verzögert wird per CBS.

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Yadea bietet die Keeness in Schwarz und Grau an. In Asien ist die Keeness ab Juli 2023 zu haben, in Spanien ab dem Herbst oder Winter. Dort soll die eine unverbindliche Preisempfehlung von 7.000 Euro haben. Mit der staatlichen Förderung Moves III soll sie weniger als 6.000 Euro kommen.

Fazit

Der zweitgrößte Zweiradhersteller der Welt, den in Europa kaum einer kennt, zeigte auf der EICMA das erste Elektromotorrad des Konzerns. Die Keeness VFD fährt in der A1- oder B196-Klasse, hat zwei tauschbare Akku und soll 140 Kilometer weit in der Stadt kommen. Ab dem Spätjahr 2023 soll die Keeness in Spanien auf den Markt kommen, für inklusive Förderung unter 6.000 Euro.