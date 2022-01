Yamaha E01: Name für Elektroroller patentiert

Yamaha E01 Elektroroller kommt in Serie

Yamaha scheint sein Zweiradportfolio in Europa um einen elektrisch angetriebenen Roller erweitern zu wollen. Bereits am 15. Februar 2021 hatte der Motorradhersteller sich dazu beim Europäischen Patentamt (EUIPO) den Namen E01 schützen lassen. Der wurde unter der Nizza-Klasse 12 eingetragen und kann damit für Fahrzeuge genutzt werden. Das EUIPO listet speziell die Verwendung für elektrische Zweiräder.

E-Roller im sportlichen Zuschnitt

Yamaha Tokyo-Studie aus dem Jahr 2019.

Beim Namen E01 springen die Gedanken zurück zur Tokyo Motor Show 2019. Dort hatten die Japaner eine entsprechend genannte Studie eines Elektrorollers präsentiert. Der Yamaha E01 ist ein sportlich gezeichnetes, elektrisch angetriebenes Pendlermodell für die Stadt – in der Leistung vergleichbar mit einem 125-cm³-Roller – kann schnell aufgeladen werden und soll bei der Fahrt innerhalb der Stadt eine große Reichweite, Komfort und vieles mehr bieten. Das Design, der hohe Durchstieg und die großen Räder erinnern ein wenig an die Max-Roller-Modelle von Yamaha.

leaked

Jetzt in Japan gesichtete Prototypen des Yamaha E01 lassen darauf schließen, dass der Elektroroller bald in Serie gehen dürfte. Die erwischten Erlkönige weichen optisch von der in Tokyo präsentierten Studie kaum ab.

Fazit

In Asien hat Yamaha bereits Elektroroller am Start. Jetzt scheint der Sprung auf das europäische Parkett anzustehen. Ausgelegt für die 125er Klasse ist ein Roller mit elektrischem Antrieb eine gute Option für den urbanen Verkehr.