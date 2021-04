Yatri Project One Neuer Elektro-Scrambler aus Nepal

Yatri hat gerade erst den Produktionsstart der Zero One angekündigt, da schieben sie mit der Project One schon eine weitere Modellreihe auf neuer technischer Basis nach.

Bisher ist das Project One von Yatri ein Teaser. Technische Daten liegen noch nicht vor. Einzig wenige Bilder und ein kurzes Teaser-Video zeugen von den Plänen von Yatri aus Kathmandu. Das Video jedoch zeigt Fahraufnahmen eines Prototypen im Gelände.

Yatri Project One

Die Bilder des Project One von Yatri lassen auf eine neue technische Basis schließen. Hinweise darauf gibt besonders das deutlich kleinere Akkupack im Vergleich zur Zero One. Beim Project One schrägt die vordere Linie in Richtung Schwingenlager ab, wo bei der Zero One der 8kWh-große Akku massiv im Wind steht. Auch der Aufbau der Schwinge als einfache Rohrkonstruktion unterscheidet sich massiv von der Gitter-Schwinge der Zero. Die übrige Konstruktion unterscheidet sich optisch ebenfalls stark: Die abfallenden, schmale Sitzbank, lässt auf einen einfach Stahlrahmen schließen, vielleicht sogar als Zentrohlrohrbauweise. Beiden Yatri-Modellen gemein ist die Mittelmotor-Anordnung nahe des Schwingenlagers mit Kettenantrieb.

Leistung und Gewicht

Yatri hält sich mit Details noch vornehm zürück, die Bilder mit den wenigen Details lassen aber auf ein deutlich kleineres und leichteres E-Motorad schließen. Die aktuelle Zero One wird mit 60 PS bei 190 Kilo und 230 Kilometern Reichweite wohl das Spitzenmodell bleiben.

Coming soon

Mehr gibt Yatri über das Project One derzeit nicht bekannt. MOTORRAD bleibt dran am ersten Motorradhersteller aus Nepal und dem wohl höchstgelegenen dieser Welt: Kathmandu liegt rund 1.400 Meter über dem Meeresspiegel. Vergleich: Berlin liegt zwischen 1.285 und 1.366 Metern tiefer.

Fazit

Yatri legt nach und zeigt mit der Project One ein neue technische Basis. Wohl kleiner und leichter als die Zero One und damit wohl auch günstiger.