Zeeho Polar Core C!ty Play und C!ty Fun Spiel und Spaß in der City

Zwei Modellvarianten der Elektro-Roller von Zeeho gibt es bereits: Cyber und AE8. Beide sind noch nicht in Europa erhältlich, doch zwei Argumente sprechen dafür, dass sie das bald sein werden: Zeeho präsentierte sich bei der EICMA 2022 in Mailand, und KTM hat den Vertrieb für CFMoto in einigen europäischen Ländern – auch in Deutschland – übernommen.

Zeeho Polar Core C!ty Play und C!ty Fun

Ende April 2023 präsentierte Zeeho in China seine neue und neuartige Baureihe namens C!ty. Los geht’s mit 2 Varianten: C!ty Play und C!ty Fun. Beide sind prinzipiell gleich aufgebaut, mit Aluminium-Brückenrahmen und angeschraubtem Heckrahmen, ebenfalls aus Aluminiumguss. Wie die zweiarmige Hinterradschwinge mit direkt angelenktem, vorspannbarem Federbein. Eine Upside-down-Telegabel führt das Vorderrad. Die proportional passenden Reifenformate: 90/90-17 vorn, 120/70-17 hinten. Je Rad wird mit einer Scheibe gebremst. ABS oder wenigstens CBS wurden bislang nicht explizit erwähnt.

Für City und Großstadtdschungel

Zwar sehen beide C!ty-Varianten, mit Drahtspeichenrädern oder Aluminiumguss-Rädern, ein wenig wie Enduros aus, mit schmaler Sitzbank. Doch wirklich geländetauglich sind sie wohl nicht, dafür sind die Federwege offensichtlich nicht lang genug. Was wiederum die Sitzhöhe im leicht zugänglichen Bereich belässt.

Elektro-Kleinkrafträder bis 50 km/h

Bei einigen ansatzweise ähnlich aufgebauten Klein- oder Leichtkrafträdern sitzt der elektrische Antrieb als Radnabenmotor direkt im Hinterrad. Nicht bei Zeeho: Schwerpunktgünstig unter dem am Rahmen hängenden Akku-Pack, direkt vor dem Schwingendrehpunkt, ist hier der Elektromotor positioniert. Mit Kettenantrieb zum Hinterrad – der einzige Praxis-Nachteil gegenüber einem Radnabenmotor. Als Nennleistung gibt Zeeho 1,3 kW (knapp 2 PS), als Spitzenleistung 1,8 kW (rund 2,5 PS) an. Mit maximal 110 Nm Drehmoment – am Hinterrad – kann flott auf 50 km/h Höchstgeschwindigkeit beschleunigt werden. Nomen est omen: C!ty (City).

Bis zu 70 Kilometer Reichweite

Mit 48 Volt und 25 Ah bieten die Lithium-Ionen-Akkuzellen angeblich bis zu 70 Kilometer Reichweite. Über die dreistufig einstellbare Motorbremswirkung wird beim Fahren elektrische Energie zurückgewonnen (Rekuperation). Das Aufladen an der Steckdose soll circa 5 Stunden dauern.

Leichte City-Bikes um 70 Kilogramm

Starkes Plus-Argument für diese neuen Zeeho-Bikes ist ihr geringes Gewicht, angeblich um 70 Kilogramm. Ein Display im Cockpit spart Zeeho sich, an der Stelle wird einfach das persönliche Smartphone angebracht. Eine entsprechende Halterung mitsamt Anschlüssen, Bluetooth-Verbindung und App ist vorbereitet, und ohne eingeloggtes Smartphone lässt sich das Fahrzeug nicht starten. Wegfahrsperre inklusive, Navigation ebenso.

Zeeho C!ty ab umgerechnet 1.200 Euro

Zur Markteinführung im Frühjahr 2023 in China kostet die Modellvariante C!ty Play 10.980 Yuan (umgerechnet circa 1.500 Euro), die günstigere Variante C!ty Fun 8.980 Yuan (umgerechnet circa 1.200 Euro). Ob diese neuartigen Zeeho-Modelle auch nach Europa und nach Deutschland kommen, ist noch unklar. Voraussetzung wäre eine EU-Version mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit für die europäische Führerscheinklasse AM ab 15 oder 16 Jahren (im Pkw-Führerschein B inklusive).

Fazit

Neuartige "50er" von Zeeho, der Elektro-Marke des chinesischen Herstellers und KTM-Partners CFMoto. C!ty Play und C!ty Fun sind leichte City-Flitzer um 70 Kilo mit 50 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wenn sie nach Europa und nach Deutschland kommen, müsste die Höchstgeschwindigkeit auf 45 km/h limitiert werden, passend zur europäischen Führerscheinklasse AM ab 15 oder 16 Jahren (im Pkw-Führerschein B inklusive).