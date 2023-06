40 Jahre Yamaha Ténéré: Ein unheilbar infizierter schwärmt

40 Jahre Yamaha Ténéré – es fällt mir schwer, objektiv zu bleiben, schließlich bin ich unheilbar vom Ténéré-Virus infiziert. Wie das kam? Durch Dokumentarfilme über die Paris–Dakar zu Beginn der 1980er-Jahre. Ich sah die Motorräder durch die Wüste pflügen und es wirkte wie die Übertragung von einem anderen Planeten. 1987 erwarb ich eine gebrauchte Ténéré vom Typ 34L, von der in Deutschland lediglich 1.495 Exemplare verkauft wurden, ging mit ihr auf Weltreise und wachte 7,5 Jahre lang neben ihr auf. Das hatte was von Ehe. 1997 stellte ich die Yamaha Ténéré mit 243.000 Kilometern auf der Uhr in den Hauseingang. Dort steht sie heute noch.

Yamaha Ténéré Historie

Grundstein der Legendenbildung ist das Urmodell XT 600 Z mit der Bezeichnung 34L. Zu Recht: Derartige Reichweite gepaart mit einem geländetauglichen Fahrwerk bei ausreichender Motorisierung – die 34L ließ die Herzen der Fernreisenden höherschlagen und trieb den Privatfahrern auf der Paris-Dakar Glückstränen in die Augen. Ohne große Vorbereitung erreichten sie mit fast serienmäßigen 34L-Modellen das Ziel. Das 1985 leicht modifizierte Modell 55W verfügte über eine geänderte Sitzbank und etwas verbesserte Federelemente. Der in vielen Tests immer wieder so bezeichnete 30-Liter-Tank fasste in Wahrheit "nur" 28 Liter, ist jedoch von der Form her – da sind sich alle Fans einig – der schönste je in Serie gebaute Fernreisetank.