Aprilia Zongshen Patentzeichnungen zeigen kleinen China-Tracker

Aprilia arbeitet in China an einem kleinem Modell im Stil klassischer Flat Tracker. Jetzt sind entsprechende Zeichnungen zur Design-Patentanmeldung aufgetaucht.

Der italienische Piaggio-Konzern ist in China mit dem Zweiradhersteller Zongshen verbandelt. Wie jetzt aufgetauchte Patentbilder zeigen, arbeitet die Piaggio-Tochter Aprilia offensichtlich zusammen mit Zongshen an einem kleinen Motorrad im Flat Tracker-Stil, das in China auf den Markt gebracht werden soll. Wer genau hinschaut, erkennt in den Patentbilder die F.B. Mondial Flat Track 125, die hierzulande bereits zu haben ist.

F.B. Mondial

Kleiner Einzylinder im Tracker-Look

Das neue, im Patent schlicht als Track bezeichnete Modell, scheint eine Ableitung der bereits existierenden Aprilia-Zongshen Café 150 zu sein. Zumindest sprechen Rahmen, Schwinge, Motor und USD-Gabel dafür. Für die Track wurde aber eine komplett neue Optik entworfen. Der Tank wurde in den Flanken kürzer, trägt dafür aber große Knieausbuchtungen. Auf dem Rahmenheck sitzt eine kurze Höckersitzbank, die von neuen Seitendeckeln mit Startnummerntafel flankiert wird. Den Heckabschluss bildet ein kurzer Fender, der die Blinker aufnimmt. Das Kennzeichen sitzt samt Rücklicht an einem Schwingenausleger. Vor der USD-Gabel sitzt ein flache Startnummerntafel, in die unten ein kleiner, schlitzförmiger Scheinwerfer eingebettet ist. Unter dem Motor verdeckt ein großer Bugspoiler die neue Krümmerführung, die sich hinter dem Motor nach oben durch die Rahmendreiecke zu zwei hochgelegten – einem je Seite – Endschalldämpfern schlängelt. Abgerundet wird der Tracker-Look durch 19 Zoll große Speichenfelgen und einen filigranen Vorderradkotflügel.

Aprilia

Beim Motor kommt wohl der bekannte, flüssigkeitsgekühlte 150er-Einzylinder-Viertakter zum Einsatz, der auch schon in anderen Aprilia-China-Modellen verbaut wird. Er leistet dort knapp 18 PS und 15 Nm.

Da die Patentzeichnungen bereits sehr detailreich sind, darf man von einem kommenden Serienmodell ausgehen. Das wird aber wohl nur in China und auf anderen asiatischen Märkten starten.

Fazit

Als 150er wäre die Aprilia Track für den europäischen Markt uninteressant. Als 125er könnte sich mit ihrem Look aber bestimmt ein Publikum für sie finden. F.B. Mondial hat das offensichtlich baugleiche Modell bereits am Start.