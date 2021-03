Benelli Enduro auf dem Weg Leak bestätigt neues Benelli-Modell mit 750 Kubik

Die Modellauswahl von Benelli-Schwester QJ Motors aus China ist beachtlich. Die Auswahl an Motoren ist in China hoch. Doch auf der QJ-Seite ist auch eine neue Benelli aufgetaucht.

Ob das geplant war? Auf der Homepage von QJ Motors in China taucht ein neues Adventure Bike auf. Mit 752 Kubik und schicken Alukoffern. Und genau die Koffer lassen tief blicken. Im Alu ist nicht der Marken- oder Modellname der QJ 752-7 geprägt, sondern Benelli. Wie das kommt? Benelli und QJ Motors gehören beide zum Riesenkonzern Zhejiang Qianjiang und somit zu Geely und dem Milliardär Li Shufu, unter anderem größter Einzelaktionär der Daimler AG und Chef von Volvo. Die aktuellen Modelle von Benelli basieren technisch auf denen von QJ, Design und Optik stammen aus Pesaro selbst und sollen die Premiummarke des Konzerns aus zwei Rädern charakterisieren.

Benelli 752 TRK

Der Namensgebung aktueller Benellis folgend, könnte die neue Enduro 752 TRK heißen und die bekannte 502 TRK nach oben hin ergänzen. Einen Twin mit 752 Kubik Hubraum gibt es bei Benelli schon: In der 752 S tut er Dienst mit knapp 77 PS und 67 Nm bei 8.500 und 6.500 Umdrehungen pro Minute. Der würde sich in einem Adventurebike in Deutschland gut eingruppieren.

QJMotors Der Twin mit 752 Kubik ist aus der Benelli 752 S bekannt.

Fahrwerk aus Europa

Wie bei Benelli unter der China-Flagge üblich, wird auch die QJ752 mit Brembo-Bremsen und hochwertig wirkenden Federelementen von Kayaba gezeigt. Die Gabel ist nicht einstellbar. Als ABS arbeitet ein System von Bosch. Das QJ-Modell steht auf Pirelli Angel GT in den marktüblichen Dimensionen 120/70ZR17 und 160/60ZR17.

Komfort wird großgeschrieben

Das Cockpit der 752 wirkt komplett. Ein TFT-Display mit fünf Zoll Diagonale informiert über die üblichen Parameter. Handschützer am breiten und hoch wirkenden Fat-Bar-Lenker sind ebenso Serie wie hinterleuchtete Schalter. Der Windschutz wirkt in der Höhe verstellbar. Geheimnisvoll wirken die vier Schalter in den Armaturenklemmen, sie könnten auf einen Tempomat und Griffheizung in Serie hinweisen. Zumindest bei der QJ. Was Benelli daraus macht, wir die Zeit zeigen. Preis: Auch in China unbekannt.

QJ Motors Das TFT-Display mit 5-Zoll-Diagonale informiert umfassend.

Fazit

Das überraschend große Modellportfolie von QJ mit großen Adventure Bikes, Supersportler der Mitteklasse und rassigen Naked Bikes sollte trotzdem nicht als Blaupause für Benelli in Europa dienen. Dazu unterscheiden sich die Designs in China doch stark von den Geschmäckern in unseren Breitengraden.