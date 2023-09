Hinter den Mauern der Entwicklungsabteilung von BMW kannten sie die nur schlecht erklärbare Differenz bei Power und Hubraum zwischen den F 900- und F 850/750-Modellen natürlich genau – und haben im stillen Kämmerlein nicht nur am Motor-Update gearbeitet, sondern der F 900 GS als komplett neuem Modell der F-Zweizylinder-Endurogeneration so richtig den Marsch geblasen. Hossa.

Nur BMW F 900 GS mit symmetrischem Scheinwerfer Kommen wir gleich zu einer der offensichtlichsten Neuerungen an der BMW F 900 GS: dem LED-Scheinwerfer. Die Neuauslegung freut Symmetrie-Fans. Der neue LED-Lichtspender strahlt außerdem heller und wiegt weniger als noch bei der 850er-GS. Die BMW F 900 GS kommt allerdings weiterhin mit einem ungleichmäßigen Augenaufschlag.

BMW F 900 GS 14 Kilo leichter Und damit neben dem Motor gleich zum dicksten Pfund, mit dem die neue BMW F 900 GS um Aufsehen buhlt: ihre strenge Diät. Schon auf den ersten Blick fallen die deutlich schmaler und dynamischer geschnittenen Verkleidungsteile rund um den Tank aus, der nun mit 14,5 Liter einen halben Liter weniger als zuvor fasst. Dafür wiegt der aus Kunststoff gefertigte Kraftstoffbehälter satte 4,5 Kilogramm weniger als das alte Stahlpedant. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, schließlich drückte die alte 850er GS MOTORRAD-gemessene 238 Kilogramm auf die Waage.

Weil der Fokus bei der neuen 900er-GS klar auf den Spaß im Gelände abzielt, ist jedes Pfund weniger herzlich willkommen. Daher jetzt im rasanten Schnelldurchlauf die weiteren Teile, die leichter wurden: Scheinwerfer (-600 Gramm), Schwinge (-200 Gramm), Seitenständer (-400 Gramm), Auspuff (-1,7 Kilogramm), Heck (-2,4 Kilogramm) und eben der bereits genannte Tank. Insgesamt, so verspricht es BMW, soll die neue 900er GS 14 Kilogramm weniger wiegen als ihre Vorgängerin. Das wären dann rund 228 Kilogramm. Träfe das zu, läge die neue BMW F 900 GS voll auf Augenhöhe zur DesertX von Ducati (228 Kilogramm) und in der Nähe der Norden 901 von Husqvarna (217 Kilogramm) sowie der 890er-Adventure R von KTM (214 Kilogramm).

Tiefere Fußrasten, höherer Lenker, mehr Offroad Wie die drei Vergleichsmodelle will auch die BMW F 900 GS gerne im Dreck spielen. BMW verpasst ihr daher 20 Millimeter tiefer liegende Endurorasten und einen um 15 Millimeter höher angebrachten Lenker. Zusammen mit der deutlich schlankeren Taille lässt sich die neue BMW F 900 GS so einfacher im Stehen bewegen.

Gepäcktransport an der BMW F 900 GS Wer beim Blick in Richtung des fast schon asketischen Hecks der neuen BMW F 900 GS befürchtet, dass da kein Gepäck mehr dran Platz hat, sieht sich getäuscht. Softtaschen oder ein Alu-Koffer-System aus dem BMW-Zubehör lassen sich anbringen.

BMW F 900 GS Adventure und Ride Pro Paket Damit’s im Gelände auch mit der Traktion und dem Komfort stimmt, besitzen BMW F 900 GS und BMW F 900 GS Adventure nun eine 43er-Upside-down-Gabel, die in Federbasis, Zug- und Druckstufe einstellbar ist. Hinten vertrauen beide auf ein direkt angelenktes Federbein, bei dem Zugstufe und Vorspannung Änderungen erlauben. Wem das nicht genügt, ordert zur BMW F 900 GS noch das Enduro-Pro-Paket mit hinten und vorn voll einstellbarem Fahrwerk sowie Lenkererhöhung und M Endurance Kette. Bei der BMW F 900 GS Adventure heißt das Fahrwerksupgrade Ride Pro Paket, das ein Dynamic ESA-Federbein enthält. In allen Varianten sorgen 230 und 215 Millimeter Federweg vorn und hinten für ausreichend Luft unterm Motor.

Grundsätzliche Rahmenkonstruktion bleibt gleich Ansonsten setzen die äußerlich mit ihrer Vorgängerin sehr ähnliche BMW F 900 GS Adventure sowie die mit einem komplett neuen Layout daherkommende BMW F 900 GS auf eine gemeinsame Rahmenbasis. Wie bisher schon spannt sich ein Stahlbrückenrahmen in Schalenbauweise um den Motor, nimmt diesen tragend auf. Änderungen an dieser Stelle wären ungewöhnlich, schließlich ist der Motor für die neuen GS-Zweizylindermodelle kein Unbekannter, treibt schon seit Jahren die F 900 R und XR an. Da sich die Aufhängungspunkte des alten 853er-Motors hin zum neuen 895er-Antrieb nicht unterscheiden, blieb die grundsätzliche Rahmenkonstruktion gleich. In deren Mitte sitzt der neue, fast 900 Kubik große Reihenzweizylinder mit einem Hubzapfenversatz von 90 Grad. Eine um zwei Millimeter vergrößerte Bohrung schafft aus dem alten 850er-Aggregat bei gleichem Hub von 77 Millimeter den neuen, fast 900 cm³ großen Motor.

BMW F 900 GS mit 105 PS Leistung Darüber hinaus hat BMW für die neuen F-GS-Modelle die Zylinderköpfe bearbeitet und den Motoren Schmiedekolben spendiert. Vorher flitzten Gusskolben in den Laufbahnen hin und her. Unterm Strich bringt die Hubraumkur eine ordentliche Schippe Power mit sich. So leisten F 900 GS und F 900 GS Adventure nun in der Spitze 105 PS bei 8.500/min, abgerundet durch 93 Nm bei 6.750 Touren.

BMW F 800 GS für A2-Klasse Das bedeutet auch: BMW F 900 GS und BMW F 900 GS Adventure taugen in dieser Konfiguration nicht mehr für die Führerscheinklasse A2. Diese Rolle übernimmt komplett die F 800 GS, die seitens BMW auch als 48-PS-Version erhältlich ist. Zur Vorstellung der neuen BMW F 800 GS.

BMW F 900 GS ab 13.750 Euro Neben dem Motor eint alle neuen BMWs eine umfangreiche Serienausstattung mit 6,5 Zoll großem TFT-Display, Kurven-ABS, zwei Fahrmodi sowie Traktionskontrolle. Zudem bietet BMW für die F-Zweizylinder-Enduros wie gewohnt eine fette Liste an Zubehör und Paketen an. Wer jetzt schon mit einem Haben-Wollen-Reflex kämpft, muss sich allerdings noch ein wenig gedulden. Ab dem ersten Quartal 2024 kommen BMW F 900 GS (13.750 Euro) und BMW F 900 GS Adventure (14.750 Euro) in den Handel.