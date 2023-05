Ducati Leser-Experience Multi V4 Rally Leser-Rückmeldungen nach den ersten Testtagen

Seit dem 21. April sind die MOTORRAD Leser-TesterInnen mit ihren Ducati Multistrada V4 Rally Adventure untwerwegs – im Alltag und auf Reisen. Hier berichten sie, was sie mit der Test-Multi erleben.

Erste Eindrücke von Wolfgang Klafke:

Was hast du mit der Multistrada V4 Rally in dieser Woche unternommen und/oder erlebt? Gleich am ersten Tag nach der Übergabe der Testmaschine ging meine Urlaubsreise nach Andalusien los. Auf kurviger Route durch Frankreich bis nach Dijon. Dauerregen und 580 km, auf denen die Duc sowohl ihre Reise- als auch wetterbedingt sehr zaghaft erste sportliche Qualitäten beweisen durfte. Am nächsten Morgen bestes Wetter, viele Kurven und endlich der Wechsel von Touring zu sportlich. Kann sie beides perfekt.

Montag. Die Pyrenäen rufen. Die großen Pässe noch gesperrt, dann eben auf Umwegen über Teile des Jakobswegs und Lourdes nach Ejea de los Caballeros, 600 km im Trockenen und bei Hitze. In der einzigen Wüste Europas, Bardenas Reales, beweist die Duc auf Schotterpisten, dass "Rally" nicht nur ein Namensbestandteil ist. Hat sie in den drei Wüstenstunden alles mit Bravour erledigt. Letzter Anreisetag – zumindest auf zwei Rädern – von Madrid nach Huelva, vermehrt auf Landstraßen, die ein gutes Fortkommen und knapp 800 km Tagesetappe ermöglichen.

Mit einem Tag Pause (da war ich wohl zu schnell) geht es dann übermorgen für knapp 30 Stunden auf die Fähre nach Lanzarote. Vorher die Kette ölen und dabei bemerken, dass der Hinterreifen sich in einen Slick verwandelt hat. Damit komme ich nicht mehr weit. Und den richtigen Reifen auf den Kanaren finden, könnte sich schwierig gestalten. Also: Johannes bei Ducati verständigen. Knapp eine Stude später die erlösende Nachricht: "Fahr morgen mal nach Sevilla (knapp 100 km) und sag beim ortsansässigen Händler einen schönen Gruß, dein Reifen wartet dort auf dich". Sehr große Erleichterung macht sich breit.

Tatsächlich am nächsten Tag vorgefahren, drangekommen und nach einer knappen Stunde wieder auf dem Rückweg. Tolle Jungs und toller Johannes! So kann es am nächsten Tag auf die Fähre gehen. Erst nach Lanzarote, dann mit der nächsten Fähre nach Fuerteventura, wo ich das Hotel gebucht hatte. Noch schnell die anderthalb Stunden vom Norden der Insel in den Süden durchziehen. Müsste dringend tanken, habe aber absolut keine Lust mehr. Sollte sich laut Anzeige ziemlich genau ausgehen. Fahre ein wenig langsamer und müsste mit 10 km Restreichweite im Hotel ankommen. Wenn da nicht ca. 15 km vorher die Restreichweite von 24 auf 0 gesprungen wäre. Jetzt gibt es keine Tankstelle mehr weit und breit. Also Autobahn mit 75 km/h im sechsten Gang und die 6-10 % Ersparnis im Zweizylinder-Betrieb ausnutzen. Hört und fühlt sich komisch an. Aber tatsächlich schaffe ich es bis ins Hotel. Es ist mittlerweile dunkel und ich bin froh, angekommen zu sein. Etwas viel Abenteuer, für meinen Geschmack!

Was hat dich überzeugt? Touringqualitäten, Sportlichkeit, Verbrauch, Leistung, Agilität, Handling, Design.

Was hat dich überrascht? Tatsächlich die Ähnlichkeit zur GS. Am dritten und vierten Tag fiel mir mitten im Fahren auf, dass ich ja gar nicht auf meiner GS sitze. Trotz des ebenfalls hohen Gewichts ist die Duc ein wenig agiler und fühlt sich weniger an, wie eine Wuchtbrumme.

Erste Eindrücke von Thomas Hauf:

Was hast du mit der Multistrada V4 Rally in dieser Woche unternommen und/oder erlebt? Die Heimfart auf der Autobahn nach Leopoldshafen (Karlsruhe) bei herrlichem Wetter. Die Multi zeigt ihre Souveränität im Hinblick auf Ausstattung und Leistung. 2. Tag: Besuch bei Ducati März in Ettlingen. Große Augen und offene Münder. 3. Tag: Beste Sozia von allen will Freundschaft schließen, das Auf- und Absteigen will aber geübt sein. Gemeinsame Ausfahrt zum Eisessen und zum Bikertreff an der Rheinfähre Leopoldshafen, bisschen Angeben halt. Der Sozia hat es gefallen. Besuch beim KTM-Händler meines Vertrauens: Der Chef darf Probesitzen. "Auch nicht schlecht", sein Kommentar.

Was hat dich überzeugt? Die Souveränität und die Präsenz der Maschine.

Was hat dich überrascht? Pendeln bei Geschwindigkeiten über 180 km/h. Okay, mit fest montierten Koffern, die ich anscheinend nicht selber schwingend ummontieren kann.

Erste Eindrücke von Torsten Lakotta:

Was hast du mit der Multistrada V4 Rally in dieser Woche unternommen und/oder erlebt? 2-Tagestour im Osten Nürnbergs (Fränkische Schweiz) im Dreieck zwischen Bayreuth, Weiden in der Oberpfalz und Neumarkt in der Oberpfalz. Im Anschluss Transport der Multi – aus organisatorischen Gründen – auf einem Motorrad-Anhänger zurück in die Lüneburger Heide. Am nächsten Wochenende (1. Mai): 2-Tagestour von Lüneburg via 200 km Autobahn an die Nordsee (Sankt-Peter-Ording) und anschließend über kleine und kleinste Landstraßen in die Holsteinische Schweiz (im Dreieck zwischen Hamburg, Lübeck und Schwerin) und zurück nach Hause (Lüneburg).

Was hat dich überzeugt?

Die Soziusbank hat eine "Po-Pfanne" und unterstützt damit das Abstützen der Sozia beim Bremsen und Beschleunigen

Wegen des guten Winkels/Abstands zwischen Rasten und Sitzbank fährt die Frau seit 30 Jahren endlich mal ohne Knieschmerzen – auf einer Seriensitzbank (!)

Die erhöhte Bewegungsfreiheit (sowohl beim Aufsteigen als auch während der Fahrt) auf den Soziusrasten sind ein Gewinn. Je nach Tempo/Fahrweise können die Füße problemlos weiter vorn auf den Ballen (wenn es etwas flotter vorangeht) oder hinten (beim Cruisen) platziert werden, ohne dass die Koffer stören oder Frau mit den Fersen anstößt.

Die Lösung für den Schalter der Soziussitz-Heizung ist sehr praxistauglich; mit dicken Handschuhen gezielt zu erreichen und zu bedienen.

Sitzbank ist nicht rutschig

Die Sozia sitzt trotz guter Übersicht gut drin/"im" Motorrad und oben "drauf", und hat trotzdem einen entspannten Kniewinkel

Was hat dich überrascht?

Der Quickshifter funktioniert bei geringeren Drehzahlen und unter weniger Last gut.

Keinerlei Verwirbelungen bei Sozia und trotzdem kein "Ansaugen" bei höheren Tempi.

Selbst bei hohen Tempi ohne jegliche Verwirbelungen beim Fahrer und liegt zu zweit und mit Gepäck wie ein Brett auf der Autobahn.

Gute 1.000/min früher fahrbar als MSV4; ab 2000/min ohne sich zu verschlucken oder mit der Kette zu schlagen.

Das Fahr(werks)-Gefühl im Sport Modus der Rally entspricht weitgehend dem des Touring Modus der V4S und passt dann perfekt zum "sporteln" zu zweit und mit Gepäck.

Die Pirelli Scorpion Rally STR laufen auf der Strasse ab ca. 80/90 km/h Reifen sehr laut ab; insbesondere hinten (durch die Koffer als Resonanzkörper?) ist das störend.

Der Serien-Auspuff scheint lauter als der Akrapovic der MSV4 zu sein.

Koffer sind wegen der Ösen für zusätzliches Gepäck sehr fernreisetauglich. Sie verdoppeln quasi das potenzielle Volumen. Außerdem sind sie nicht zu hoch montiert, sodass die Sozia nicht ständig die Koffer touchiert, wenn sie nach hinten greift (z. B. beim Festhalten während des Bremsens).

Trotz größerem Tank hat die Rally einen relativ engen Wendekreis – Fahrzeug wenden ist auf Single Track Roads in einem Zug einfach möglich.

Erste Eindrücke von Sebastian Haase:

Was hast du mit der Multistrada V4 Rally in dieser Woche unternommen und/oder erlebt? Nach einzelnen Fahrten zu Hause dann endlich am ersten Tourtag mit einigen geplanten Umwegen und Stopps von Kaiserslautern aus rund 1.000 km nach Novo Mesto in Slowenien gefahren. Gegen Abend bei nur noch 8 Grad die Alpen überquert. An den folgenden Tagen durch Kroatien und Ungarn bis nach Rumänien gefahren und dort entlang der Donau bis zum eisernen Tor gefahren, wobei die Uferstraße der Donau derzeit an einigen Stellen nicht asphaltiert ist. Der dafür verantwortliche Felssturz am Steilufer und die provisorische Schotterstraße direkt am Fluss, gaben mir die Gelegenheit, die Rally V4 mal etwas abseits vom Teer einstauben zu können. Nach einer Übernachtung weiter in die Karpaten gefahren. Die Pässe sind an den jeweils höchstgelegene Stellen noch durch Schnee und im Winter abgegangene Lawinen nicht durchgehend befahrbar und werden derzeit mit Radladern langsam geräumt, was laut den Einheimischen noch Wochen dauern kann. Am ersten Regentag habe ich mir, statt in die Berge zu fahren, die 1,8-Millionenstadt Bukarest aus dem Sattel angeschaut und mich um einen neuen Satz frische Reifen gekümmert.

Was hat dich überzeugt? Zunächst positiv aufgefallen ist mir der Langstreckenkomfort – auch bei hohen Geschwindigkeiten: komfortable Sitzposition, sehr guter Windschutz, Griff und Sitzheizung, adaptiver Tempomat und komfortabel eingestelltes Fahrwerk im Tourenmodus. Dieser Modus erschien mir auf deutschen Landstraßen noch unnötig weich und etwas unterdämpft für dynamisch orientierte Fahrer. Viele Reiseenduro-Fahrer legen wahrscheinlich mehr Wert auf Komfort als auf Fahrdynamik. Ich fuhr meist den Sportmodus in Deutschland, Österreich und Slowenien und habe dort die Dämpfercharakteristik nochmals etwas strammer gestellt und verschiedene Federvorspannungen ausprobiert. Das ist im System der Ducati in jedem Punkt einzeln durch anschauliche Grafiken verdeutlicht und einfach machbar. In Ländern wie Ungarn und Rumänien wurden die Straßen etwas abenteuerlicher und ich stellt auf Komfort um. So absorbierte die schwer beladene Ducati leichter Bodenwellen und Stöße, die im Sportmodus die Fuhre nervös wie einen jungen Esel über die Bodenwellen springen lassen. Hier wurde mir klar, warum die Ingenieure aus Borgo Panigale eine Rally V4 bei den Vorständen von Ducati vorgestellt haben. Die massiven Federelemente mit erweiterten Federwegen, gutem Ansprechverhalten und geringen Losbrechmomenten geben bei sportlichen Geschwindigkeiten mit anständig Schräglage auf schlechten Straßen unerwartet viel Traktion und Sicherheit. Das Fahrwerk wird dabei massiv gefördert durch die geringen ungefederten Maßen der neuen Speichenräder und das geringe Gewicht des Endantriebes mit Kette. Eine der großen, wenn nicht gar die größte Stärke der Rally V4 ist das Fahrwerk mit seiner extremen Varianz, von kuschelweich bis sportlich stramm. Richtig hart wie bei einem reinen Sportmotorrad mit 130 mm Federweg wird sie hingegen nie. Aber sie will ja nicht auf die Rennstrecke, sondern raus in die Welt, in den Staub. Oder sich auf den Pässen mit anderen Motorrädern messen. Wobei sie in allen Bereichen sehr gute Chancen haben wird, ihre Fahrer und Beifahrer ein zufriedenes Grinsen ins Gesicht zu zaubern.

Was hat dich überrascht? Es ist schon schön, wenn man nicht stundenlang auf der Autobahn die rechte Hand am Gas halten muss oder einen normalen Tempomaten immer aus und wieder einschalten muss, wenn jemand vor einem auf die Überholspur wechselt. Besonders das Radar mit Totwinkelassistent in den Spiegeln nach hinten empfinde ich als echtes Sicherheitsplus – auch innerorts. In Bukarest habe ich es z. B. sehr zu schätzen gelernt, vor allem, wenn sich gerne mal von rechts hinten ein Fahrzeug nähert und überholt. Ich glaube, dass es auch für den von hinten rechts überholenden ein klares Signal ist, wenn er das gelbe Warnlicht am Spiegel der Ducati sieht. Es beginnt auffällig zu flackern, wenn der Blinker vom Motorrad gesetzt wird, während sich etwas im toten Winkel befindet. Klar kann ich auch ohne all das Motorrad fahren. Und das werde ich mit anderen Fahrzeugen, wie meiner leichten Einzylinder Enduro auch weiter tun. Aber für den Einsatz, für den die Rally V4 ausgelegt ist, macht sie ihren Job mit herzlicher Leidenschaft.

Erste Eindrücke von Matthias Schinhammer:

Was hast du mit der Multistrada V4 Rally in dieser Woche unternommen und/oder erlebt? Überführung von Neuburg in Bayern nach Helpsen in Niedersachsen. Fotoshooting mit der Braut meines 2. Sohnes Jonas Hupe auf der "italienischen Braut". Fahrt nach Torfhaus im Harz. Fahrt zum Motorradtreffpunkt Köterberg und zum Motorradtreffpunkt Kurve, beides im Weserbergland. Verlängertes Wochende um den 1. Mai mit gemeinsamer Motorradtour mit meinen beiden Söhnen (beide auf BMW R 1200 GS Adventure) ins Elsass/Vogesen und Tour auf der Route de Cretes.

Was hat dich überzeugt? Das leichte Handling der Maschine trotz des Gewichts und der Sitzhöhe. Die Leistung des Motors ist fantastisch und überfordert mich als Fahrer trotzdem nie. Angenehme Sitzposition. Witterungsbedingt konnte ich Sitz- und Griffheizung testen. Totwinkelassistent und Tempomat mit Abstandsregelung funktionierten sehr gut. Der Quickshifter funktionierte im warmen Zustand sehr gut. Bei kaltem Motor konnte der Leerlauf manchmal nicht beim ersten Versuch gefunden werden.

Was hat dich überrascht? Die Bedienung des Navis finde ich etwas zeitaufwendig und umständlich. Die Blinkerbedienung und der Navi-Joystick liegen dicht beieinander, hier kann es zu teilweise zu Fehlbedinungen kommen. Die Schutzüberzüge einiger elektirscher Leitungen reichten bei einigen Anschlüssen nicht bis in die Gehäude der Bauteile, z.B. Beleuchtung. Hier waren die einzelnen Adern sichtbar. Die Dichtung einer Leitungsdurchführung im Motorbereich wurde anscheinend nachträglich mit Dichtmasse "verschmiert". Bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse unschön. Und die Box für das Handy darf gerne größer sein.

Auftakt der Leser Experience und Tag der Übergabe

Am 21. April kamen die 6 auserwählten LeserInnen ins Audi Driving Experience Center nach Neuburg an der Donau, das gleichzeitig Firmensitz von Ducati Deutschland ist, um die Bikes abzuholen. Davor gab es durch das Ducati Team eine ausführliche Einführung in die Technik der nagelneuen Rally-Multi mit dem größeren Tank, der Abschaltung der hinteren Zylinderbank je nach Fahrsituation und weitere Features. Ducati-Technik-Guru Andreas Kirchhoff zeigte den 6 glücklichen TesterInnen noch weitere Details direkt am Fahrzeug, die für die TeilnehmerInnen teilweise sogar individuell hergerichtet wurden.

Vorstellung Leser-Testerin Sabine Symietz

Wie beispielsweise für Sabine Symietz aus Süpplingenburg. Die erfahrene Motorradfahrerin, die eigentlich eine Honda VFR fährt und beruflich als Stauhelferin eine RT-BMW, wünschte sich für die Abenteuer-Enduro eine niedrigere Sitzbank – und bekam diese natürlich auch. Insgeheim wünscht sie sich schon länger eine Ducati als Dienstmaschine. Und V4-Motoren haben es ihr ohnehin angetan.

Vorstellung Leser-Tester Wolfgang Klafke

4 Wochen kann jetzt jeder der Auserwählten loslegen, wie er möchte. Regelmäßig werden sie hier auf motorradonline.de berichten, was sie mit ihren Ducatis erleben. Wolfgang Klafke beispielsweise rückte von Neuburg schon mit dem konkreten Ziel davon, die Ducati Rally in die spanische Bardenas-Wüste zu chauffieren. Nicht jedoch ohne Stop-over auf den Kanaren, wo er während der Testzeit ursprünglich Urlaub machen wollte und nun von seinem Bewerber-Glück überrascht wurde.

Vorstellung Leser-Tester Thomas Hauf

Thomas Hauf freut sich dagegen darauf, die nächsten 4 Wochen mit einer ganz anderen Ducati fahren zu können, als er das sonst tut. Der Mann aus Baden-Württemberg mit dem Hang zu PS-starken Supersportlern lässt seine Panigale V4 jetzt erst mal stehen, um seine Frau als künftige Sozia für Motorradausflüge zu gewinnen. Dafür ist die Ducati Multistrada Rally sicher keine schlechte Wahl, die in Sachen Sozius-Komfort und bei der Zuladung nochmal deutlich zur Ducati Multistrada V4 S nachgeschärft wurde.

Vorstellung Leser-Tester Torsten Lakotta

Wie scharf die Ducati Multistrada Rally nachgeschärft wurde, will auch Torsten Lakotta herausfinden. Nach über 38 Jahren mit den unterschiedlichsten Motorrädern, darunter auch die BMW GS, ist der 54-Jährige immer noch auf der Suche nach dem perfekten Reisemotorrad für sich und seine Frau. Der 30-Liter-Tank und das Easy Up-System hat er schon in seiner kurzen Bewerbung als spannende Punkte angeführt, denen er in den nächsten 4 Wochen an der Ducati Multistrada Rally intensiv auf den Zahn fühlen möchte.

Vorstellung Leser-Tester Sebastian Haase

Ähnlich viel Erfahrung mit diversen Modellen hat der Pfälzer Sebastian Haase, wenn er auch deutlich jünger als Torsten ist. Die Liebe zu Motorrädern und die Freude an allen möglichen Motoren-Konfigurationen und deren spezifische Charaktere sorgten bei ihm für große Vorfreude, endlich den großen Ducati-V4 auf allerneustem Stand in der Rally ausgiebig testen zu dürfen. Neben verschiedenen KTMs und Japanern hat er in Kaiserslautern auch eine Ducati Hypermotard stehen. Gern fotografiert Sebastian auch Motorräder in ihrem natürlichen Habitat, weshalb wir uns hier beim Online-Protokoll bei seinen Berichten besonders auf die Fotos zu seinem Ducati Multistrada Rally-Test freuen dürfen.

Vorstellung Leser-Tester Matthias Schinhammer

Der Letzte im Bunde der Testtruppe war in Neuburg nur der "Strohmann". Vater Matthias Schinhammer schickte Sohn Julius Hupe zu Ducati Deutschland, denn Matthias musste zu dieser Zeit dem Ja-Wort seines anderen Sohnes bei dessen kirchlicher Trauung beiwohnen. Julius hofft aber, dass er außer bei der abschließenden gemeinsamen Fotofahrt in Neuburg und auf dem Weg zurück zum Hochzeitsfest dennoch weitere Gelegenheiten bekommt, sich auch als Ducati-Tester zu betätigen. Wir sind gespannt. Demnächst dann mehr aus Alltag und Touring unserer 6 TesterInnen hier auf motorradonline.de