Fantic XEF und XMF 125 Enduro und Motard mit Euro 5

Fantic rüstet seine 125er-Modelle XEF 125 und XMF 125 zum Modelljahr 2021 auf. Beide sind weiter als "Performance" – und "Competition" -Version zu haben.

Neu ist in allen Fällen der Minarelli-Viertakt-Einzylinder mit Einspritzsystem, einer Rutschkupplung, einer variablen Ventilsteuerung und neu gezeichnetem Zylinderkopf. Ein überarbeitetes Innenleben reduziert die Reibung und verbessert den Wirkungsgrad.

Fantic Die neuen 125er-Einzylinder erfüllen jetzt die Euro 5-Norm.

Das Stahlrohrfahrwerk bleibt in seinen Grundzügen erhalten, wurde aber an neuralgischen Stellen versteift. In Sachen Komfort und Ergonomie optimiert zeigt sich die Sitzbank. Eine neue Frontmaske, ein neuer Vorderradkotflügel sowie neue Grafiken prägen die 2021er Optik.

Zwei Ausstattungsvarianten im Angebot

Die Supermoto-Version XMF fährt mit gegenüber der Enduro um 35 Millimeter gekürzten Federwegen vor. Die Differenzierung der Versionen Performance und Competition erfolgt über die Ausstattung. Die "Perfomance"-Version ist mit Standard-Federelementen, einer Stahlschwinge, einem Stahlrohrlenker und einem Standard-Bremssystem ausgerüstet. Wer Competition wählt, erhält die Fantic Red FRS-Vorderradgabel, das FSR-Federbein mit Ausgleichsbehälter, eine Aluminiumschwinge (nur für die Enduro-Version), eloxierte Bremsschutzcover, CNC-gefräste Gabelbrücken, ein hochwertigeres Bremssystem mit einstellbarem Hebel, einen schwarz eloxierten Schalldämpfer und, Handschützer.

Preise für den neuen Modelljahrgang nennt Fantic noch nicht.