Honda Leser Testride 2020 Africa Twin und Adventure Sports testen

Lust auf ein langes Wochenende mit den beiden brandneuen Hondas CRF 1100 L Africa Twin und Africa Twin Adventure Sports? Und das mit etwas Glück auch noch praktisch umsonst? Dazu bietet der Honda Leser Testride vom 8. bis 10. Mai 2020 zehn MOTORRAD-Lesern die Gelegenheit. Treffpunkt ist am Freitag, den 8. Mai gegen 14 Uhr auf dem Gelände der Honda-Akademie in Erlensee bei Hanau, wo es schon die Möglichkeit gibt, die Africa Twin 1100 Adventure Sports ausgiebig kennenzulernen. Übernachtet wird in einem nahegelegenen Hotel.

Honda CRF 1100 L Africa Twin 2020

Am Samstag, den 9. Mai geht es dann mit den Adventure Sports-Modellen auf eine geführte Tagestour über Landstraßen in Richtung Bauschheim bei Mainz, wo ebenfalls ein Hotel für die Teilnehmer gebucht ist. Am Sonntag schließlich darf die Honda CRF 1100 L Africa Twin auf dem Offroad-Parcours des Fahrsicherheitszentrums Bauschheim zeigen, was sie abseits vom Asphalt so alles drauf hat. Gefahren wird dabei im Rahmen eines Honda-Adventure-Trainings unter Anleitung professioneller Instruktoren. Honda trägt für alle zehn Teilnehmer für die Zeit des Testrides die Übernachtungs- und Verpflegungskosten. Wer dabei sein will: Einfach bis 19. April 2020 das Bewerbungsformular (siehe unten) ausfüllen und absenden.

Hier geht es zum Honda-Bewerbungsformular

Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports 2020

Was? Honda CRF 1100 L Africa Twin und Africa Twin Adventure Sports testen.

Wann? Vom 8. bis 10. Mai 2020.

Wie viele? Zehn Leser werden teilnehmen.

Die Kosten für Verpflegung und Übernachtung übernimmt Honda.

Teilnahmeschluss ist der 19. April 2020.

Die Honda CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports ist der vollumfänglich ausgestattete Langstrecken-Tourer, der im neuen Modelljahr mit niedrigerer Sitzhöhe und noch mehr Reisetauglichkeit glänzt. Im Gegensatz zur Offroad-tauglicheren Basisvariante CRF 1100 L Africa Twin rollt die Adventure Sports mit einem nochmal größeren Tank an (24,8 Liter statt 18,8 Liter bei der Basisversion). Optional ist sie auch mit einem elektronischen Fahrwerk ausgestattet. Für beide Africa Twin-Varianten im Lieferumfang enthalten: Apple CarPlay und Bluetooth-Connectivity.

