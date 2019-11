Moto Guzzi V85 TT Orizzonte Enduro-Traum vom Customizer

Customizer Officine RossoPuro hatte schon immer ein feines Händchen für Moto Guzzis. Auf der EICMA in Mailand wurde die Orizzonte auf V85 TT-Basis vorgestellt.

Moto Guzzi hat mit der V85 TT eine solide Mittelklasse-Reiseenduro auf die Drahtspeichenräder gestellt. Was sonst noch an Enduro-Genen in diesem Zweizylinder-Konzept steckt, hat der italienische Customizer Officine RossoPuro auf der EICMA mit dem Modell Moto Guzzi V85 TT Orizzonte gezeigt.

Nur noch ein Einsitzer

In erster Linie ging es eher um das Weglassen von Komponenten, in zweiter dann um die Optimierung. Die Soziusrasten samt Auslegern wurden entfernt, auch der stabile Heckträger musste gehen. Eine neue Sitzbank macht das Heck schlanker und die V85 TT zum Einsitzer. Ebenfalls neu sind das LED-Rücklicht und der filigrane Kennzeichenhalter. Links und rechts finden sich neue Seitendeckel, unter denen rechts ein kleines Werkzeugfach und links der Endschalldämpfer der hochgezogenen Auspuffanlage montiert wurden. Die Seitendeckel in den Rahmendreiecken ersetzen die Aluminiumabdeckungen. Neu geformt wurde auch die Motorschutzwanne. Ebenfalls aus Aluminium geformt zeigt sich der neue, größere Tank der Orizzonte.

20 Kilogramm abgespeckt

Auch im Gesicht setzten die Operateure an. Der Doppelscheinwerfer samt massigem Halter entfiel. Ihn ersetzt ein Rechteckscheinwerfer mit kleiner Aluminiummaske. Bei den Federelementen setzt Officine RossoPuro hinten auf ein Federbein von Bitubo, vorne wird die Gabel mit neuen Cartridge-Systemen bestückt. Der V2-Motor blieb unangetastet, muss sich mit seinen 80 PS aber nur noch mit einem Leergewicht von 188 Kilogramm abgeben – 20 Kilogramm weniger als beim Serienmodell.

Preise wurden nicht genannt.