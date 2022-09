BMW R 100 GS PD Classic als Neufahrzeug in Auktion Originalverpackte BMW R 100 GS für 47.250 Dollar

Raritäten sind die GS-Modelle von BMW nicht, eher das Gegenteil. Doch dieser Fall ist ein äußerst seltener: Es handelt sich um eine BMW R 100 GS PD (Paris-Dakar), Baujahr 1995, die immer noch in der originalen Holzkiste verpackt ist, in der sie damals das Motorradwerk in Berlin-Spandau verließ. Sie ist also noch nie gefahren, noch nicht einmal komplett montiert worden. Diese schwarze Perle mit weiß-blauen-Emblemen wurde nun über die Online-Auktionsplattform Bring a Trailer versteigert, bis Samstag, 27. August. Das Höchstgebot war schließlich: 47.250 Dollar.

Über Calgary nach New York

Nachdem diese schwarze BMW R 100 GS PD Classic im Jahr 1995 von Deutschland nach Kanada exportiert wurde, landete sie bei Blackfoot Motosports in Calgary. Dieser Händler verkaufte die GS aber nicht, er packte sie nicht einmal aus. Er ließ sie einfach in seinem Lager stehen und zu einem umso begehrteren Sammlerstück reifen. Im November 2021 verkaufte er sie an Peter Boggia von Moto Borgotaro in Brooklyn, New York. Moto Borgotaro gilt in Nordamerika als feine Adresse für klassische Motorräder aus Europa.

Sammler bieten über 40.000 Dollar

Im August 2022 wurde die 27 Jahre alte GS in ihrer Originalverpackung versteigert. Da die Auktion bei Bring a Trailer online lief, wurden Gebote aus der ganzen Welt erwartet. Schließlich ging die Holzkiste aus Spandau mitsamt dem kostbaren Inhalt für 47.250 Dollar an den User "DannyMck". Dieser Danny hatte zuvor unter anderem eine BMW R 80 G/S Paris-Dakar und eine BMW R 90 S ersteigert, aber auch ein Porsche 911 Turbo Cabrio und einen Hummer. Ihm wird es vermutlich egal sein, dass bei seinem neuesten Kauf die eingebaute Batterie schon längst hinüber ist und die T66X-Reifen von Michelin zu spröde zum Fahren sind. Es ist fast ein bisschen traurig, aber diese GS wird wahrscheinlich gar nie gefahren werden, ihr 60-PS-Boxer wird wohl niemals brummen. Und sollte diese BMW ihren Weg doch irgendwann zurück nach Europa finden, stünden einer Erstzulassung mittlerweile sehr strenge Abgasnormen im Weg, da die GS in Kanada anscheinend nie angemeldet wurde. ABS hat die 1995er-GS zwar keines, aber Griffheizung, Handprotektoren, ein getöntes Windschild und Kofferhalter für die damaligen originalen Seitenkoffer.

Die letzten Zweiventil-Boxer-Modelle

Von der BMW R 100 GS PD (Paris-Dakar) mit großem 35-Liter-Tank und verchromten Schutzbügeln wurden von 1989 bis 1996 ziemlich genau 9.000 Einheiten produziert. Zum Schluss, quasi zum Abschied, gab es nur wenige hundert Exemplare der schwarzen Classic-Ausführung, die in Deutschland als Neufahrzeug um 16.000 D-Mark kostete. 1996 folgte dann noch der finale Abschluss der jahrzehntelangen Zweiventil-Boxer-Ära in Form der weißen R 80 GS Basic.

Fazit

Eine schwarze Perle für Sammler, für Klassik-Freunde und natürlich für Fans der Marke BMW sowie insbesondere der GS-Modelle. Bei der spannenden Online-Versteigerung Ende August 2022 kam die BMW R 100 GS PD Classic aus dem Jahr 1995 schließlich für 47.250 Dollar unter den Hammer.