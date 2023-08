In diesem Artikel:

Royal Enfield Himalayan 450 mit 21 Zoll und 17 Zoll

Die Royal Enfield Himalayan 450 wurde bereits 2022 als Erlkönig und Prototyp gesichtet. Auffällig sind die enorm langen Federwege der USD-Gabel und des direkt angelenkten Federbeins mit progressiver Feder, die jeweils über 200 Millimeter betragen dürften. In der Gabel dreht sich ein 21-Zoll-Rad, in der Stahlschwinge in Gullwing-Bauweise kommt wohl ein 17-Zoll-Rad zum Einsatz. Die Drahtspeichenräder mit geraden Speichen weisen auf den Einsatz von Schläuchen hin.