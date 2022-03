Triumph Testival 2022 Triumph Tiger 1200 am Nürburgring testen

Triumph Testival 2022: Tiger 1200 am Nürburgring testen

Wem der Sinn nach einem neuen Adventure Bike steht, für den könnte sich das Triumph Testival Mitte Mai 2022 am Nürburgring anbieten.

Es gibt sie, die Motorradfahrer und -fahrerinnen, die ihr neues Bike blind bestellen. Viel häufiger aber möchte das potenziell neue Modell ausgiebig erprobt, getestet und kennengelernt werden. In dieser Intensität ist das zwar meist nicht möglich, im Falle der Tiger 1200 macht es Triumph aber möglich – gemeinsam mit dem MOTORRAD action team.

Im Komplettpaket sind zwei Fahrtage – sowohl on- als auch offroad – mit der Tiger 1200 sowie eine Übernachtung, Verpflegung und Benzin enthalten. Zunächst geht es auf das Trainingsgelände des Fahrsicherheitszentrums am Nürburgring. Hier kann die Tiger 1200 unter Anleitung erfahrener Instruktoren und in kleinen Gruppen von maximal 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern getestet werden.

Offroad im Steinbruch

Als nächstes folgt eine abwechslungsreiche Überlandfahrt durch die Eifel. Und für Offroad-Fans heißt es dann auch noch: Abbiegen in den Steinbruch. "Der Clou dabei: Der Steinbruch wird noch aktiv bewirtschaftet. In dieser speziellen Atmosphäre – zwischen großen Lava-Blöcken und inmitten von gewaltigen Baggern und schweren Lkw – haben die Teilnehmer die Gelegenheit, die besondere Offroad-Performance des neuen Bikes zu erleben.", so der Veranstalter.

Ja, ein klassisches Einsteiger-Programm ist das Triumph Testival nicht, weshalb der Veranstalter auch darauf hinweist, dass das Motorrad auf kurvigen Strecken und in Spitzkehren sicher beherrscht werden sollte.

Der Preis für die Teilnahme am Triumph Testival liegt bei 499 Euro. Dafür gibt es Benzin, Abendessen inklusive Getränke, zwei Mittagessen inklusive Getränke, Fahrtechniktraining, Überland- sowie Offroadfahrt, Testmotorräder inklusive Vollkasko-Versicherung (mit 1.000 Euro Selbstbehalt) und eine Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück (Einzelzimmer-Zuschlag: 40 Euro). Alle Infos und Termine stehen hier.