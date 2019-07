Yamaha Deus Swank Rally 700 Yard-Built-Umbau auf XSR 700-Basis

Die Swank Rally 700 ist nicht die erste Yamaha, die von den Customizern von Deus Ex Machina umgebaut wurde. Die Basis bildet dabei das Retro-Bike Yamaha XSR 700. Bereits früher entstanden Umbauten wie die SR 400 „Lightning“, die XJR 1300 „Eau Rouge“ oder die XV 950 „D-Side“. Nun tritt die Swank 700 die Nachfolge an.

Moderne Technik trifft klassischen Offroad-Look

Laut eigener Aussage entschied sich Deus Ex Machina aufgrund des starken und linearen Drehmoments des Zweizylinder-Reihenmotors und des leichten Chassis für die XSR 700. Das Ziel war von Beginn an klar: Die Swank musste vor allem für den Offroad-Einsatz flott gemacht werden und somit unter anderem an Gewicht verlieren. Deshalb entschieden sich die Customizer dafür, die Telegabel aus der Super Ténéré 1200 zu verwenden. Zudem wurde die Swank 700 mit einem 19-Zoll-Vorderrad ausgestattet.

Yamaha / Deus Ex Machina Die von Deus Ex auf die Räder gestellte "Swank" basiert auf der XSR 700.

Zusätzlich spendierten die Deus-Customizer der Gabel weichere Federelemente. Das Heck wurde durch ein Mono-Federbein von Öhlins aufgewertet. Das Ergebnis sind längere Federwege: 190 Millimeter vorn; 180 Millimeter hinten. Der auf Kineo Speichenfelgen aufgezogene Metzeler Karoo 3 soll im Gelände für eine gute Haftung sorgen.

Jede Menge handgefertigte Bauteile

Optisch ist nicht viel von der XSR 700 übrig geblieben. Die Front der Swank erinnert an Enduros der guten alten Tage. Zudem wurden einige Bauteile wie der Aluminiumtank, die Sitzbank und die Aluminiumschutzplatte unter dem Motor handgefertigt. Die Kotflügel und die Handprotektoren stammen von Acerbis. Bei der Auspuffanlage setzt Deus Ex Machina auf eine maßgeschneiderte 2-in-1-Lösung von SC Project. Ihren ersten öffentlichen Auftritt feierte die Deus Swank Rally 700 übrigens auf dem „Reunion-Bike-Event“ in Monza. Danach folgten Auftritte auf der Swank Rallye Sardinien und dem Wheels & Waves in Biarritz.