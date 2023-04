Zongshen Cyclone RX401 Touring Edition 2023 400er-Adventure-Enduro um 4.000 Euro

Seit 2022 gibt es die Enduro Cyclone RX401, und für 2023 hat der chinesische Hersteller Zongshen diverse Modellvarianten aufgefächert. Funktionale Details, Grundausstattung und Sonderausstattungen beeindrucken, zumal in dieser Hubraum- und Preisklasse.

Zongshen Cyclone RX401

Beim Basis-Modell Cyclone RX401 handelt es sich um das für 2022 weiterentwickelte und rundum modernisierte Nachfolgemodell der RX4. Daneben beziehungsweise darüber hinaus gibt es Ausführungen der RX401 mit abweichender Ausstattung, neuerdings auch mit anderen Rädern.

Reihenzweizylinder mit 45 PS

Angetrieben werden alle Modellvarianten der RX401 vom wassergekühlten Reihenzweizylinder-Motor mit 401 Kubik, einer obenliegenden Nockenwelle, 4 Ventilen pro Zylinder, Benzineinspritzung und 45 PS (33 kW) bei 9.500/min sowie 37 Nm bei 8.000/min. Rund 150 km/h Höchstgeschwindigkeit sind damit möglich.

215 kg und 500 km Reichweite

Mit vollem 20,5-Liter-Benzintank wiegt die Cyclone RX401 – mit Grundausstattung – angeblich 215 Kilogramm. Für eine 400er mit 45 PS ist das zwar nicht besonders leicht, für eine Reiseenduro schon. Zudem ergibt sich mit dem relativ großen Tank eine Reichweite um 500 Kilometer – zwar nach Werksangaben, aber durchaus glaubwürdig bei circa 4 Liter Spritverbrauch pro 100 Kilometer.

Nur 815 Millimeter Sitzhöhe

Konventionell-robust ist das überwiegend stählerne Chassis aufgebaut, mit einstellbarer Upside-down-Telegabel vorn und ebenso einstellbarem Federbein hinten. Zu den Federwegen liegen keine genauen Angaben vor, doch die Sitzhöhe fällt mit 815 Millimeter für Enduro-Verhältnisse moderat aus.

Kreuzspeichenräder oder Gussräder

Standardmäßig rollt die RX401 auf schlauchlosen Kreuzspeichenrädern mit den Reifenformaten 110/80-19 vorn und 140/70-17 hinten. Seit April 2023 gibt es die RX401 alternativ mit Aluminiumguss-Rädern und unveränderter Bereifung. So oder so wird am Vorderrad mit zwei Scheiben und zwei radial angeschraubten Vierkolbenzangen, am Hinterrad mit einer Scheibe und einer Doppelkolbenzange gebremst. Das ABS ist für Offroad-Zwecke abschaltbar.

Optionale Adventure-Ausstattung

LED-Beleuchtung rundum ist moderner Standard, und im Cockpit der RX401 gibt es zwei digitale Ausführungen: Standard ist LCD in Farbe. Optional gibt es das farbige Display als modernere TFT-Ausführung inklusive Reifenluftdruckanzeige und Bluetooth-Connectivity samt Smartphone-App. Dazu: beleuchtete Lenkerschalter. Zweistufig höhenvariabel ist der Windschild, und die 2-Personen-Sitzbank macht ebenfalls einen langstreckentauglichen Eindruck. Besonders Adventure-typisch sind die Schutzbügel und Protektoren für tatsächliche Einsätze im Gelände. Und, selbstverständlich: Alu-Koffer mitsamt Topcase.

Umgerechnet zwischen 3.800 und 4.200 Euro

Je nach Modellvariante, Grundausstattung und Sonderausstattungen kostet die Zongshen Cyclone RX401 in China zwischen 28.999 und 31.980 Yuan, umgerechnet zwischen circa 3.800 und 4.200 Euro (Stand April 2023). Ob diese 400er-Adventure-Enduro nach Europa und nach Deutschland kommt – und falls ja, zu welchem Preis – ist nicht bekannt.

Fazit

In China gilt sie 2023 als Geheimtipp, die Reiseenduro Cyclone RX401 von Zongshen. Sie wird zwar von einem Reihenzweizylinder-Motor mit "nur" 45 PS Spitzenleistung angetrieben, doch drumherum scheint sie ein vollwertiges, komfortables Adventure-Bike nach größeren Vorbildern zu sein. Mit 20,5 Liter Tankvolumen bietet sie angeblich um 500 Kilometer Reichweite. Verschiedene Modellvarianten sowie Sonderausstattungen und Originalzubehör stehen zur Auswahl, ebenfalls annähernd wie bei den Großen – mit Farb-Display, Connectivity und sogar mit beleuchteten Lenkerschaltern. Doch preislich bewegt die RX401 sich zwischen umgerechnet 3.800 und 4.200 Euro (Stand April 2023). Ob sie nach Europa kommt, und was sie hierzulande kosten würde, ist nicht bekannt.