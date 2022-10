Zündapp ZXA Adventure 500 für 2023 Eine Einsteiger-Multistrada namens Zündapp

Made in Germany ist die neue Zündapp nicht. Der deutsche – oder genauer: bayerische – Motorradhersteller schloss bereits im Jahr 1984 seine Werkstore. Schon damals gingen die Markenrechte mitsamt Maschinenpark nach China. Seit 2017 werden unter dem Namen Zündapp wieder neue Motorräder angeboten, auch beziehungsweise erst recht in Deutschland. Firmensitz der Zündapp Vertriebsgesellschaft ist wie zuletzt in München. Im Produktsortiment sind auch Fahrräder und Pedelecs, beim Vertrieb der Motorräder ist die Firma Karcher aus Birkenfeld beteiligt.

Design mitsamt Farbe von Ducati inspiriert

Nun wagt man sich über Roller und Motorräder mit 50 oder 125 Kubik hinaus: Zur Intermot 2022 wurde überraschend die neue ZXA Adventure 500 präsentiert. Sie sieht auf den ersten Blick aus wie eine Ducati Multistrada – und das ist wohl beabsichtigt. Wie die anderen aktuellen Zündapp-Modelle wird auch die neue 500er-Enduro in China produziert. Um welchen chinesischen Hersteller es sich hierbei handelt, ist nicht bekannt. Etwas irritierend waren die zusätzlichen Schriftzüge "530 TT" am Messe-Exponat.

Reihenzweizylinder mit 48 PS

Vielversprechend sind die Eckdaten: Als Antrieb kommt ein moderner Reihenzweizylinder mit 476 Kubik, Wasserkühlung, Benzineinspritzung, doppelten obenliegenden Nockenwellen, vier Ventilen pro Zylinder und Sechsganggetriebe zum Einsatz. 35 kW (47,6 PS) werden als Spitzenleistung genannt, was genau zur europäischen Stufenführerscheinregelung passt. Selbstverständlich Euro-5-konform mit entsprechender Abgasreinigung. Spritverbrauch: angeblich 4 Liter pro 100 Kilometer.

Unter 200 Kilo mit 18-Liter-Tank und ABS

Auch mit dem ABS für die insgesamt drei Scheibenbremsen zielt die neue Zündapp auf Europa. Mit 800 Millimetern fällt die Sitzhöhe gemäßigt aus, zumal für Enduro-Verhältnisse. Mit 18 Litern Benzin im Tank soll die ZXA 500 Adventure, laut Hersteller, weniger als 200 Kilogramm wiegen. Genauer: 196 Kilogramm. Mit 396 Kilogramm wird das zulässige Gesamtgewicht angegeben, das bedeutet: genau 200 Kilogramm Zuladung.

Schlauchlose 17-Zoll-Räder

Am Ausstellungsfahrzeug für die Intermot waren sogar Alukoffer und Protektoren montiert, dabei dürfte es sich um Originalzubehör handeln. Weitere Eckdaten zur ZXA 500 Adventure liegen noch nicht vor, doch zu erkennen sind bereits diese Details: einstellbare Upside-down-Telegabel mit radial montierten Bremszangen, Zentralfederbein hinten und für Schlauchlosbetrieb eingespeichte Drahtspeichenräder. Zwar sind Reifen mit Enduroprofil montiert, allerdings im Straßen-Format 17 Zoll – vorn und hinten.

Ordentliche, moderne Ausstattung

Scheinwerfer und alle anderen Leuchten sind auf akuellem LED-Standard, das Cockpit sieht digital, aber nach LCD aus. Daneben gibt’s zwei Steckdosen, 12 Volt und USB, sowie ein kleines Staufach. Der hohe Windschild ist einstellbar, sogar von Hand. Auf dem Preisschild der Zündapp ZXA Adventure 500 werden 7.499,90 Euro stehen.

Fazit

Eine der wenigen Intermot-Überraschungen 2022: die neue Zündapp ZXA Adventure 500. Sie sieht von weitem aus wie eine Ducati Multistrada, und das ist durchaus beabsichtigt. Mit Reihenzweizylinder, 48 PS und ordentlicher Ausstattung für 7.499 Euro passt sie sehr gut in die Klasse der A2-Enduros. Hier dominiert zwar die mit aktuell 7.149 Euro etwas günstiger eingepreiste Benelli TRK 502 – ebenfalls aus China und mit Multistrada-Schnabelgesicht – doch die ist mit 235 Kilogramm deutlich schwerer und hat keine schlauchlosen Drahtspeichenräder.