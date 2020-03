Corona-Absagen Diese Treffen, Messen und Events fallen aus

Bergisches Anlassen abgesagt

Der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) hat sein traditionelles Bergisches Anlassen in Lindlar, das am 5. April 2020 hätte stattfinden sollen, abgesagt. Ob die Demonstration gegen Streckensperrungen, die in diesem Jahr von Lindlar aus nach Olpe führen sollte, zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Vor dem Hintergrund des sich immer schneller ausbreitenden Coronavirus will der BVDM keinerlei Risiko eingehen und einen Beitrag dazu leisten, eine schnelle Verbreitung des Virus so weit wie möglich zu verhindern.

Veterama Hockenheim abgesagt

Rund um den Hockenheimring hätte vom 3. bis zum 5. April 2020 die Veterama steigen sollen. Auch hier zwingt der Corona-Virus zur Absage.

Wunderlich verschiebt Anfahrt

Nicht abgesagt, nur auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben wird beim BMW-Zubehörspezialist Wunderlich die traditionelle Anfahrt, die zusammen mit dem 35. Geburtstag des Unternehmens am 25. und 26. April hätte stattfinden sollen.

Harley & Snow

Das Hillclimb-Event, das in Südtirol vom 13. bis zum 15. März geplant war, findet 2020 nicht statt. Eine Verschiebung ist nicht geplant. Der Veranstalter hofft auf eine Neuauflage in 2021.