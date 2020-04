E-Harley gegen Tesla Model 3 Elektro-Viertelmeile-Rennen in Texas

Im März traten in Texas eine Harley-Davidson LiveWire und ein Tesla Model 3 zu einem Drag Race gegeneinander an. Es schaut ganz so aus, als hätte die Elektro-Harley gewonnen.

Schauplatz war das Motorplex in Ennis, im Bundesstaat Texas der USA. Ennis liegt etwa 65 Kilometer südlich von Dallas und das Motorplex ist eine Viertelmeilen-Anlage, auf der in der Regel Drag-Racings stattfinden. Die Rennbahn zeichnet sich ganz einfach durch zwei parallellaufende, lange Geraden aus. Das Fahrzeug, welches die Viertelmeile als erstes hinter sich bringt, hat gewonnen.

Der Videoausschnitt, der von einer Zuschauertribüne aus gefilmt wurde, lässt zwar erkennen, dass die Elektro-Harley sehr viel zügiger vom Fleck kommt, ob es sich allerdings um einen Frühstart handelte und wie gut der Tesla zum Ende des Rennens noch aufholte, kann nur erahnt und gemutmaßt werden.

Fakt ist: eine Harley-Davidson LiveWire rollt mit 105 PS an den Start und legt mal eben 114 Nm Drehmoment an, die 249 Kilogramm nach vorne treiben. 15,5 Kilowattstunden Kapazität bietet der Akku. Für das Model 3 in der "Standard Plus"-Ausführung gibt Tesla 5,6 Sekunden für den Sprint von null auf 100 km/h an. Etwas über 1.600 Kilogramm bringt das Elektroauto auf die Waage, die von 321 PS Leistung und 402 Nm Drehmoment in Bewegung versetzt werden.

Reichweite und Topspeed

In Sachen Reichweite bietet die Harley-Davidson LiveWire gut 160 Kilometer, der Tesla laut Hersteller um die 530 Kilometer (WLTP). Aber da es hier um eine Distanz über eine Viertelmeile ging, also umgerechnet 402 Meter, half das dem Tesla in diesem Wettbewerb herzlich wenig. Auf die Distanz ist aber zu sehen, dass die niedrigere Höchstgeschwindigkeit der Harley, die bei 177 km/h abgeriegelt ist, der des Teslas – 209 km/h Spitze – unterlegen ist. Der Videoausschnitt lässt erahnen, dass das Model 3 die Harley in ein paar Metern gehabt hätte.