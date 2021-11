Motorradmessen 2022 Diese Termine sind geplant

Die Termine 2022 für die Motorradmessen am Bodensee, in Hamburg, München, Dortmund sowie Köln und Mailand stehen fest.

Motorradwelt Bodensee

Den Anfang macht die Motorradwelt Bodensee vom 28. bis 30. Januar 2022. "Nach einem Jahr coronabedingter Pause sind wir Feuer und Flamme für die kommende Veranstaltung, die 2022 unter Corona-Bedingungen stattfinden wird", erklärt Projektleiterin Petra Rathgeber. "Wir freuen uns, der Bike-Szene im internationalen Dreiländereck einen sicheren Treffpunkt zu bieten, an dem sie ihre Leidenschaft für das motorisierte Zweirad mit Gleichgesinnten teilen kann."

Für Besucher gilt nach aktuellen Verordnungen die 2G Regel, auch die Hallenaufplanung wird an die aktuellen Bedingungen angepasst. Das Show-Programm umfasst Supermoto-Rennen, Trial-Show, Sprünge und Tricks von der Wrecking Crew sowie einen Stunt-Contest für Nachwuchstalente. Wer seine Maschine am besten im Griff und die coolsten Tricks in petto hat, gewinnt eine Trainingsstunde mit Stuntprofi Chris Rid. Anmeldung als Video an wiebke.engel@messe-fn.de.

IMOT in München

Im Februar – vom 18. bis 20. – geht es in München mit der IMOT weiter. Auch hier kann das Publikum sämtliche Neuheiten in Augenschein nehmen und Probesitzen. Abgerundet wird das Programm durch die Möglichkeit zu Schnupperfahrten auf Motorrädern und Quads und verschiedene Showevents.

Hamburger Motorradtage

Vom 25. bis 27. Februar steigen die Hamburger Motorradtage. Rund 70.000 Besucher zählt die Messe im Schnitt. 250 Aussteller werden auf 35.000 Quadratmeter Fläche und sechs Messehallen vertreten sein. Teil des Messekonzepts sind auch hier Fahr- und Stunt-Shows sowie ein laut Veranstalter "actiongeladenes Rahmenprogramm mit Infotainment, Live Action und verschiedenen Shows auf der Showbühne."

Motorräder Dortmund

Vom 3. Bis 6. März findet die Motorräder Dortmund statt. Mehr als 500 Aussteller präsentieren sich auf dieser Motorradmesse in Dortmund. Außerdem soll es ein spannendes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Modenschauen, Interviews, Reisereportagen, Action-Shows und Sonderschauen geben.

INTERMOT

Die zweijährlich stattfindende Neuheiten-Messe in Köln öffnet vom 4. bis 9. Oktober ihre Tore.

EICMA

Die Neuheiten-Messe in Mailand findet 2022 vom 8. bis 13. November statt.