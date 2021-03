Motorräder Dortmund 2021 Erst verschoben, jetzt abgesagt

Im Corona-Jahr 2020 war die Motorräder Dortmund eine der wenigen Motorradmessen, die noch stattfanden: Vom 5. bis 8. März kamen rund 70.000 Besucher in die fünf Messehallen, um die Stände und Shows von rund 400 Ausstellern zu begutachten. 17 Aussteller hatten wegen der damaligen Infektionswarnungen in letzter Minute ihre Teilnahme abgesagt. Vorteil: Dadurch wurden die Gänge luftiger und die Sonderschauen fanden zwischen den Ständen der Hersteller statt.

Neuauflage erst im März 2022

2021 sollte die Motorräder Dortmund vom 29. April bis 2. Mai in den Westfalenhallen gastieren. Der Außenbereich sollte vergrößert, die Gänge breiter angelegt und die Karten unter Einhaltung einer täglichen Höchstgrenze vergeben werden. Das ist jetzt alles Makulatur. Wie der Messeveranstalter mitteilt, lässt der aktuell verkündete Lockdown mindestens bis in die zweite April-Hälfte keine zuverlässige Planung zu. Auch mögliche Anforderungen an Test- und Hygienekonzepte und Öffnungsperspektiven für Publikumsveranstaltungen sind nicht absehbar. Damit ist für alle Beteiligten eine konkrete Organisation der erfolgreichen Messe nicht mehr möglich.

"Gemeinsam mit unseren Partnern aus der Zweiradbranche planen wir die Dortmunder Motorradmesse am ersten Märzwochenende 2022 im gewohnten Rahmen in fünf Messehallen und dem großzügigen Freigelände", erklärt Messesprecher Hans-Jürgen Weigt. Mit vielen Neuheiten, Bühnen- und Showprogramm, Clubständen und Serviceangeboten soll die Dortmunder Messe schon 2022 wieder an das attraktive Niveau der Zeiten vor "Corona" anknüpfen. Bereits nach Ostern beginnen die Vorbereitungen.

Fazit

Motorradmesse-Veranstalter haben aktuell kein Fortune. Dortmund konnte die 2020er Ausgabe noch durchziehen, verlegte die 2021er Messe aber bereits vorsorglich nach hinten. Aber auch dieser später Termin kann jetzt nicht gehalten werden. Weiter geht es wohl erst im März 2022.