Swiss-Moto wird Moto-Festival Neuer Name, neuer Standort

Die auch bei süddeutschen Motorradfans gefragte jährliche, nationale Schweizer Motorrad-Messe Swiss-Moto findet ab 2022 nicht mehr in Zürich sondern in Bern statt. Auch an einen neuen namen müssen sich die Motorradfans gewöhnen: Aus der Swiss-Moto wird das Moto-Festival – wobei dieser Name bisher nur ein Arbeitstitel ist. Der Startschuss in die nächste Saison wird damit ab 2022 jährlich im Februar/März in Bern stattfinden.

Der Verband der Schweizer Motorrad- und Rollerimporteure Motosuisse hat entsprechende Verträge mit dem Messeveranstalter BernExpo Groupe unterzeichnet. Der Namenswechsel der Messe wurde notwendig, weil die Marke Swiss-Moto dem bisherigen Messeausrichter Messe CH Group gehört.

Mehr Festival-Charakter

Der Standortwechsel ist aber nur der erste Meilenstein für einen Neubeginn. Die Messe richtet sich an ein breites Publikum, von Jung- und Neulenkerinnen und -lenkern bis zu hartgesottenen Freaks und Fans. Die Veranstaltung soll künftig nicht nur mit dem klassischen Ausstellungsbereich für Motorräder und Roller, Zubehör und Bekleidung, sondern auch mit Festivalcharakter und einem breiten Rahmenprogramm inklusive Spektakel und Demonstrationen punkten. So wird die Veranstaltung auch für jüngere Zielgruppen zum attraktiven Treffpunkt zum Entdecken von Neuheiten und Fachwissen. Der Nachfrage nach ökologischer Technologie und dem Trend zur Elektromobilität soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Das Bernexpo-Gelände ist eines der grössten Messegelände der Schweiz: Acht Messehallen in zwei Gebäudekomplexen vereinen rund 40.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche sowie 100.000 Quadratmeter Freigelände.

Fazit

Die größte Schweizer Motorradmesse zieht um und gibt sich einen neuen Namen. Das vermutlich Moto-Festival getaufte Format steigt ab 2022 im Frühjahr am Standort Bern und soll einen Festival-Charakter bekommen.