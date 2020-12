Der Corona-Pandemie zum Trotz Harley-Davidson plant 2021er Events

Bei Harley-Davidson setzt man auf das Prinzip Hoffnung und plant für die Saison 2021 fünf europäische Events.

Harley-Days und Bike Week geplant

So arbeitet man derzeit an der 29. European H.O.G. Rally, die vom 10. bis zum 13. Juni im slowenischen Portoroz steigen soll. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung könnten die Hamburg Harley Days vom 25. bis zum 27. Juni die Hansestadt rocken. Vom 2. bis zum 4. Juli sind im mediterranen Lugano die Swiss Harley Days geplant und vom 23. bis zum 25. Juli soll es in der sächsischen Landeshauptstadt bei den Harley Days Dresden rundgehen. Auch die European Bike Week ist schon projektiert: Für "Faak" sollte man sich den 7. bis 12. September notieren.

"Natürlich alles unter Vorbehalt", erklärt Lisa Wacha, Lead Customer Experience bei der Harley-Davidson Germany GmbH, "denn wir beobachten die Lage genau, um bei Bedarf vorbereitet zu sein." Weitere Infos zu den Events will der US-Motorradhersteller zeitnah über seine Social-Media-Kanäle und seine Internetseite liefern.