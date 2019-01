Öhlins öffnet Online-Shop

40 Jahre lang hat Fahrwerksspezialist Öhlins für den Vertrieb seiner Bauteile ausschließlich auf den Fachhandel sowie Service Center gesetzt. Jetzt können Kunden Öhlins-Federelemente für Motorräder auch direkt in einem neuen Online-Shop erwerben. Öhlins will damit den neuen Kaufgewohnheiten der Kunden Rechnung tragen und neue Käuferkreise erschließen.

Fachhändler bleiben erhalten

Natürlich halten die Schweden zudem weiter an ihren Fachhändlern und Service Centern fest, denn nur über die sei auch weiterhin ein hoher Grad an Beratung möglich. Dies war von Anfang an die Strategie von Öhlins und wird auch in Zukunft die Öhlins-Strategie bleiben.

Zu erreichen ist der neue Online-Shop seit dem 22. Februar 2019 unter www.ohlins.eu.

Erst im November 2018 wurde der schwedische Fahrwerksspezialist Öhlins mehrheitlich vom Automobilzulieferer Tenneco übernommen.