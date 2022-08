Honda CB 750 K mit V8 Flathead-V8 im Honda-Rahmen

Ja, das ist offiziell eine Honda CB 750 K. Zugelassen 1979 und damit rein formell sogar in Deutschland zulässig, wenn dieser Umbau in Deutschland stünde. Leider steht dieses großartige Stück Handwerk in Arizona und bei "Bring a Trailer" zum Verkauf. Aktuell steht ein Gebot von lächerlichen 7.000 US-Dollar für die Flathead-V8-Honda. Bis zum 31. August läuft die Auktion noch.

Flathead-V8 im Honda-Rahmen

Basis ist das Chassis einer Honda CB 750 K von 1979 und einer der kultigen Ford V8-60 Flathead, der von 1937 bis 1940 leichte Trucks antrieb. Flathead bedeutet, dass die Ventile seitlich im Zylinderkopf stehen, das Gemisch wird quasi von unten angesaugt und strömt nach oben in den Brennraum. So entsteht ein sehr flacher, namensgebenden Zylinderkopf. Mit dieser Konfiguration erzeugt ein Motor weder hohe Leistung noch Drehzahlen: Aus 2.227 Kubik holt der V8 127 Nm bei dieselartigen 2.800 Touren. Die Höchstleistung beträgt 60 PS bei 3.500 Touren. Mit Zylinderköpfen von Edelbrock und größerem Vergaser soll dieser Motor 85 PS haben. Ob der Motor original oder ein jüngerer Nachbau ist, ist nicht bekannt. Egal, mit wie viel Pferden: Die Leistung gibt der V8 über ein angepasstes BSA-Getriebe mit vier Gängen von 1959 über eine Traktor-Kupplung per Kette an eine 16-Zoll-Harley-Felge mit Honda-Nabe weiter. Top-Speed: Unbekannt und uninteressant.

Drei Rohre für eine Honda

Zur Honda macht dieser Umbau das Nutzen des originalen Lenkkopfs und Teile der beiden Rahmenschleifen mit der Fahrgestellnummer. Der Rest des Chassis ist starr, mit neuen Stahlrohren um den Motor herumgezogen. Ebenso sind Teile des CB-Fahrwerks im Einsatz: neben der Hinterrad-Nabe mit Trommelbremse, die Gabel, das 19-Zoll-Vorderrad, die Bremse vorn sowie der Front-Fender. Die restliche Karosse ist aus unterschiedlichen Harley-Modellen zusammengestellt: Der Tank stammt von einer Softail, der Tacho von einem 1988er-Modell, Sitz und Heckfender spendete ebenfalls eine ältere Harley. Das wohl neueste Bauteil ist der Lenker nebst Schaltereinheiten, sie steuerten ursprünglich 1997 eine Harley Road King. Übrigens: Der Tacho zeigt 230 Meilen (370,15 Kilometer). Der aktuellen Eigner schätzt seine Laufleistung auf 100 Meilen (160,93 Kilometer). Die genaue Laufleistung ist nicht bekannt.

Fazit

Aus der beliebten Rubrik: "Das braucht kein Mensch, ich will es haben.": ein ehemaliger Honda-Rahmen mit einem Ford-Flathead-V8 Motor. 2,2 Liter Hubraum, 85 PS und um die 130 Nm Drehmoment. Verziert mit einer Collage an Harley-Teilen. Dieses Werk steht bei "Bring a trailer" zum Verkauf. Aktuelles Gebot: 7.000 Dollar.