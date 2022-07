Honda Juno M85 in Auktion Gold Wing Mini: Boxer-Roller von Honda

In der beliebten Rubrik "Sowas gab’s mal?" zeigt MOTORRAD heute einen seltenen Roller. Der Honda Juno M85 wird von einem Boxermotor, Automatikgetriebe und Rollenketten angetrieben. Nur in den Jahren 1961 und 1962 bot Honda den Juno in der M-Version mit Zweizylinder-Boxer an.

Honda Juno M85

Honda bot den Juno in insgesamt vier Versionen an. Als K-Serie von 1954 bis 1955 mit 189 und 220 Viertakt-Kubik, sowie von 1961 bis 1962 als M 80 und M85 mit dem Boxer. Der M80 hatte 125 Kubik und 11 PS, der M85 als damaliges Topmodell mit 169 Kubik kommt auf 12 PS sowie 13 Nm. Der Viertakter ist luftgekühlt, wird von zwei Keihin-Vergasern versorgt, das Gemisch wird von einer Kontaktzündung entflammt, und der Motor hängt in einem Stahlblechrahmen. Er gibt seine Kraft über ein stufenloses Getriebe an eine gekapselte Rollenkette weiter. Vollgetankt wiegt der M85 157 Kilogramm, und er wird bis zu 98 km/h schnell. Die Sitzbank ist direkt auf den Tank geschraubt. Umgerechnet 1.500 Euro kostete der Juno damals.

Honda Juno M85 in Auktion

Zwischen 5.200 und 7.700 Pfund Stirling soll einer dieser seltenen Roller bei Bonhams Mitte Oktober bringen. Baujahr 1961, und nur 17.829 Kilometer hat der Boxer auf dem Buckel, hat laut Bonhams keine Zulassung gehabt bisher und kommt mit allen Unterlagen im patinierten Originalzustand unter den Hammer.

Fazit

Honda hat wie BMW eine recht lange Boxer-Tradition, und die begann nicht mit der GL 1000 1974. Sondern bereits 1961 mit dem Boxerroller Juno M85. Aus 169 boxenden Kubik holte Honda damals 12 PS und 13 Nm. Nach Europa kam der Juno allerdings nie. Trotzdem steht ein Exemplar im Oktober in England zur Auktion und soll zwischen 5.200 und 7.700 Pfund Stirling bringen.