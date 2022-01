Honda SL 350 von 1971 John Waynes Honda für 30.000 Dollar

Der kleine Marion Robert Morrison hatte zwei Dinge sicher nie für sein Leben geplant. Erstens: Er wird ab 1930 als John Wayne Schauspielgeschichte schreiben. Zweitens: Seine 1971 gekaufte Honda SL 350 geht 2022 für 30.000 Dollar weg. Übrigens: Das ist das 37-Fache vom Originalpreis, jedoch weniger als die Hälfte dessen, was das Auktionshaus Sothebys taxiert hatte.

60.000 bis 80.000 Dollar für alte Honda

Sothebys hatte die Honda zwischen 60.000 und 80.000 Dollar für die Auktion taxiert. Am Ende wurden es nur 30.000 Dollar. Trotzdem eine gute Rendite für ein 51 Jahre altes Volumenmodell. Was bekommt der Käufer? Honda hat die SL 350 1969 als echte Enduro gebracht, als die erfolgreichen CL-Modelle in den immer härter werdenden Offroad-Rennen nicht mehr punkten konnten. Der Zweizylinder mit 325 Kubik leistet in der SL 33 PS bei 9.500 Touren und 26,4 Nm bei 8.000/min. Der Gegenläufer wird von zwei Gleichdruckvergaser beatmet (Baujahre 1969 bis 1972). Ab '72 drosselten neue Kolbenschieber die Leistung auf 30 PS bei gleichem Drehmoment. John Waynes SL ist eine von 1971, ist also die zweite Generation ohne E-Starter. In dieser Version wiegt die SL 350 ganze18 Kilo weniger als die alte CL 350.

War John Wayne Cowboy und Customizer?

John Waynes SL ist in der damals erhältlichen Farbe Candy Ruby Red lackiert. Es scheint der Original-Lack zu sein. Ebenso sind der silberne Rahmen und die schwarzen Krümmer mindestens zeitgenössisch. Deutlich geändert sind die Sitzbank – womöglich von einer CB – sowie die umgebauten Endtöpfe. Ob John hier Hand anlegte, ist nicht bekannt. Dass die Honda John gehörte, ist durch ein originales Dokument von 1971 belegt.

Fazit

Westernheld John Wayne kauft sich 1971 mit 64 Jahren eine Honda SL 350. 2022 bringt sie bei einer Auktion 30.000 Dollar. Gute Rendite. John Wayne starb 1979, was seitdem mit der Honda geschah ist nicht bekannt.