BMW R nineT von Zillers Garage Extrem-Umbau aus Russland

Eigentlich begeistert die BMW R nineT ihre Fans mit einer schlichten, aber sehr schicken Retro-Optik. Entsprechend wenig hat die von Zillers Garage umgebaute R nineT, zumindest optisch, mit dem ursprünglichen Motorrad zu tun. Die russische Custom-Bike-Schmiede hat der R nineT in Zusammenarbeit mit John Red Design eine Ummantelung aus Aluminium spendiert, die das Retro-Bike deutlich voluminöser erscheinen lässt. Die neue Verkleidung lässt das Bike dabei im sogenannten Steampunk-Look erscheinen.

Motor bleibt unberührt

Am Motor nahm Zillers Garage keine Anpassungen vor. Nach wie vor kommt der BMW-Boxermotor mit 1.170 cm³ zum Einsatz, der 110 PS leistet. Diverse andere Komponenten des Motorrads wurden aber, wie bereits auf den ersten Blick zu sehen ist, getauscht. Weitere Bauteile wurden in Eigenregie handgefertigt. Neu mit dabei sind unter anderem in der Verkleidung integrierte Blinker, modifizierte und ebenfalls in der Verkleidung eingepasste Bedienelemente, ein USB-Anschluss und ein geänderter Radsatz. Der nun digital anzeigende Tacho fand seinen Platz auf dem Tank. Beleuchtete BMW-Logos machen nicht nur bei Nacht auf sich aufmerksam.

Vlad Klepach. Sonderlich viel ist von der ursprünglichen BMW R nineT nicht mehr zu erkennen.

Um das Bike zumindest im Stand bis auf den Asphalt absinken zu lassen, wurde eine Luftfederung mit Höhenverstellung integriert. Die Auspuffanlage ist eine Eigenfertigung. Die Bremsen stammen aus dem Hause Brembo. Bei der Beleuchtung setzen die Russen auf einen runden HID-Scheinwerfer, der sich stimmig in die Gesamtoptik einbringt. Neue Speichenfelgen runden das Design ab.

Ursprünglich sollte die BMW R nineT von Zillers Garage auf der Motovesna Motorcycle Show der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Messe, die in Moskau hätte stattfinden sollen, wurde allerdings aufgrund des Corona-Virus abgesagt. Wie viel Zeit die Customizer in den Umbau gesteckt haben, ist nicht bekannt. Auch zu den Kosten hat sich Zillers Garage nicht geäußert.

Fazit

Zweifelsohne handelt es sich beim Umbau von Zillers Garage eher um ein Show-Bike, als um ein Motorrad für den Alltag. Trotzdem oder gerade deswegen wollten wir euch den tollen Umbau der russischen Custom-Bike-Schmiede nicht vorenthalten.