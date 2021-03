BMW R nineT von Hookie Co. Custombike per Paketdienst

Selbst umbauen oder zum Profi? Langzeitprojekt oder endlich fertig? Murks oder Moneten? So war die Customwelt schon immer unterteilt. Hookie Co. aus Dresden verbindet diese beiden Konträr-Welten in einem Umbaukit namens Cobra für die BMW R nineT. Die ersten zehn Umbauten von Hookie Co. erhalten ein einzigartiges Design ab 34.900 Euro, inklusive einer flammfrischen R nineT. Danach sollen die Kits als Do-it-Yourself-Pakete verschickt werden.

In die Tiefe

Hookie gehen beim Cobra-Kit für die R nineT ganz tief in die Technik der BMW rein. Dieser Eingriff hat Auswirkungen auf die komplette Linie und Ergonomie. Maßgeblich daran beteiligt und stilprägend: Der neue Subframe, der die Tank-Sitzbanklinie völlig neu zeichnet und von kurz hinter dem Lenkkopf bis zum Ende der neuen Sitzbank schnurgerade verläuft. Dahinter schrägt sich ein kurzer Heckrahmen ab, der in dem flachen Cobra-Höcker mit dem weitumlaufenden Rücklicht endet. Das Rücklicht ist ein Körper aus Acryl, der unter dem Höcker von einem LED-Licht erleuchtet wird. Die gleiche Technik findet sich beim neuen Frontfender über dem originalen Speichenrad der BMW.

Hookie Co. Der neue Tank (rot) braucht den Platz der alten Airbox. Hookie konstruiert eine neue und deckt diese mit zwei Flügeln aus Aluminium ab.

Tank oder Nicht-Tank

Wortwörtlich tief geht Hookie auch in Sachen Tank und dem dazugehörigen Cover aus dem 3D-Drucker. Der darunterliegende rote Alu-Tank fasst gut 12 Liter und ist genau in den Bauraum des alten Tanks, der Batterie, der Elektronik und der geänderten Airbox massiert und mit der serienmäßigen Benzinpumpe ergänzt. Die Airbox entwirft Hookie ebenfalls neu, montiert sie tiefer, exzentrischer als zuvor und deckt sie mit zwei Flügeln aus Aluminium adrett ab. Das Schlusswort im Kapitel Benzin und Luft hat der kurze Endtopf von Arrow am originalen, schwarz beschichteten Krümmer nebst Kat.

Einfach aber wirksam

Bei der zum Teil neuen Bordelektrik verlässt Hookie sich auf die Kollegen von Motogadget in Berlin. Von dort kommt der Tiny Speedo zusammen mit dem Adapter-Kit für die Bordelektronik der BMW, die Lenkerenden-Blinker und die Spiegel an gleicher Position. Beides ist an Clip-On-Stummeln von LSL montiert, die serienmäßigen Handpumpen werden ebenfalls vom Fräswerk auf Krefeld verschönert. Von Koso kommt der LED-Scheinwerfer Thunderbolt mit der schlanken Hookie-Verkleidung, beides hängt an der serienmäßigen Bottom-Mounted-Halterung der BMW.

Hookie Co. Der LED-Scheinwerfer von Koso wird mit einer Verkleidung von Hookie ergänzt und an der originalen Halterung der BMW befestigt.

Umbau zu Hause

Hookie Co. planen das Cobra-Kit aus für den heimischen Umbau anzubieten. Ein System, was bei den Srambler-Versionen sehr gut funktioniert. Für die genauen Spezifikationen oder Preise fehlt den Dresdner noch etwas Zeit, aber der Gesamtpreis von mindestens 34.900 mit Mopped zeigt die Richtung.

Fazit

Feines Eisen von Hookie Co., mit sehr tiefem Eingriff in die Materie der BMW. Besonders der neue Hilfsrahmen und die neue Tank-Cover-Kombination zeugen von hoher Kreativ- und Schaffenskraft in Dresden.