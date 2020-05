Bugatti Audacieux (Concept-Bike) So könnte ein Bugatti-Motorrad aussehen

Ihr habt euch schon immer gefragt, wie ein Motorrad von Bugatti aussehen könnte? Dann habt ihr eines mit Anay Kshirsaga, einem Designer aus Indien, gemeinsam. Mit seinem Computerrendering namens Bugatti Audacieux zeigt Kshirsaga, wie er sich ein Motorrad des französischen Edelautomobilherstellers, welcher sich auf die Entwicklung von leistungsstarken und sehr sportlichen Hypersport-Fahrzeugen fokussiert, vorstellt. Gleich auf den ersten Blick dürfte Beobachtern auffallen, dass das Concept-Bike optisch sehr futuristisch wirkt. Dass das Bike in dieser Form Probleme mit einer Straßenzulassung bekommen würde, dürfte klar sein – darauf kommt es bei Computerrenderings aber bekanntlich auch nicht wirklich an. Viel mehr möchten Designer bei solchen Zeichnungen ihre kreativen Ideen und Gedanken zu Papier bringen.

Aerodynamische Torpedoform

Da die Autos von Bugatti nicht unbedingt mit Zurückhaltung in Verbindung gebracht werden, entschied sich Kshirsaga auch bei seinem Bugatti-Motorrad dafür, auf eine gewisse Prise Eleganz gepaart mit aerodynamischen Formen zu setzen. Dabei hat sich der Designer zum Ziel gesetzt, möglichst viele Formen und Designelemente aus den Bugatti-Autos auch im Motorrad einfließen zu lassen. So finden sich beispielsweise die C-Linie, die an der Seite des Bugatti Chiron zu sehen ist und der Hufeisengrill auch in abgeänderter Form an der Audacieux wieder. Ein wenig erinnern die Formen des Bugatti-Bikes übrigens an das Elektromotorrad von Newron aus Frankreich, welches wir auch bereits detaillierter vorgestellt haben. Das Konzept des nabenlosen Rades dürfte aufmerksamen Beobachtern ebenfalls bekannt vorkommen. Auf ein ähnliches Konzept vertraut der finnische Hersteller RMK bei seiner E2, die auf der vergangenen EiCMA zu sehen war und die in Kürze produziert werden soll.

Anay Kshirsagar. Das Design des Bugatti-Motorrads wirkt sehr futuristisch.

Ansonsten ist in Sachen technische Details nicht wirklich etwas über die Audacieux bekannt. Scheinbar hat Kshirsaga aber einen elektrischen Antrieb vorgesehen. Es ist aber ohnehin nur schwer vorstellbar, dass Bugatti tatsächlich an der Entwicklung eines Zweirads Interesse zeigen könnte. Trotzdem ist das Computerrendering durchaus gelungen und sehenswert, weshalb wir euch das Bike auch nicht vorenthalten wollten.

Fazit

Ein sehr edel verarbeitetes Zweirad von Bugatti, welches am besten ausschließlich mit Highend-Komponenten ausgestattet ist, hätte schon was. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird es dazu allerdings wohl eher nicht kommen.