MOTORRAD 125er-Kaufratgeber Sonderheft ab sofort erhältlich

2020 entschieden sich in Deutschland exakt 77.823 Interessierte für das Führerschein-Upgrade. Viele Neulinge also, die meist wenig Erfahrung im Umgang mit motorisierten Zweirädern haben. Umso größer ist das Bedürfnis nach Antworten auf drängende Fragen: Welches Fahrzeug ist das richtige für mich? Wie viel Geld soll ich investieren? Tut’s was Gebrauchtes, oder soll es ein Neufahrzeug sein? Welche Bekleidung wird benötigt und passt zu meinem Style?

In diesem Kaufratgeber liefern wir alle Antworten. Mit einem umfangreichen Überblick über die besten Angebote bei den Neufahrzeugen. Mit handfesten Tipps bei der Suche nach dem passenden Gebrauchtbike oder -roller. Mit vielen Tests, die zeigen, wie viel Motorrad und Roller in der kleinen Klasse tatsächlich geboten wird. Mit wichtigen Infos zum B196-Führerschein-Upgrade, cleveren Kurvenfahrtipps und der Vorstellung von Produkten und sicherer Bekleidung. Erstaunlich, wie wenig es braucht, um richtig viel Spaß zu haben. Willkommen in der Welt der 125er! Und hier im Detail, welche Inhalte wir euch in unserem 125er-Spezial bieten:

Führerschein-Tipps

B196 im Selbstversuch

Der B196-Führerschein im Detail

Wege zum Zweirad-Führerschein

Kauftipps

Kauftipps: 125er-Naked-Bikes

Kauftipps: 125er-Sportler

Kauftipps: 125er-Retrobikes

Kauftipps: 125er-Enduros und Supermotos

Alle 125er-Roller von Vespa

Kauftipps: 125er-Roller

Kauftipps: Elektro-Leichtkrafträder und -Roller

Bikes & Roller im Test

Test KTM 125 Duke

Test Kawasaki Z 125

Test Kawasaki Ninja 125

Test Husqvarna Svartpilen 125

Test F.B Mondial Flat Track 125i

Fahrbericht Aprilia RX/SX 125

Test Honda Monkey

Fahrbericht Vespa Primavera 125 S

Test Honda Forza 125

Test Yamaha NMAX 125

Gebrauchttipps

Leichtkrafträder

Leichtkraftroller

Ausrüstung & Zubehör

11 Motorrad-Jeans im Test

Helm, Handschuh, Werkzeug. Empfehlungen aus unserem Testalltag

Kaufratgeber Bekleidung & Co.

Gut & sicher Fahren