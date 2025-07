Velocifero Mobster 125, 180 & Electric: Alternative zum Italjet Dragster

Zwei Hubraum-Varianten des Velocifero Mobster stehen 2025 zur Auswahl: als 125er und als 180er. In beiden Fällen kommt ein wassergekühlter Viertakt-Einzylinder-Motor mit 4 Ventilen zum Einsatz. Mit 125 Kubik beträgt die Nennleistung 12 PS (8,9 kW) bei 8.250/min, mit 180 Kubik sind es 18 PS (13,2 kW) bei 8.250/min. Und mit Roller-typischer Variomatik beschleunigt der Mobster stufenlos auf bis zu 100 km/h (125er) beziehungsweise 110 km/h (180er).

Unter der modernen Kunststoffverkleidung des Velocifero Mobsters steckt ein konventionell aufgebautes Fahrwerk: Stahlrahmen, Telegabel vorn, zwei Federbeine hinten. Die Reifenformate: 120/70-12 vorn, 130/70-12 hinten. Mit dem groben Reifenprofil darf der Mobster sich "Adventure-Scooter" nennen. An beiden Rädern hat der Mobster jeweils eine Scheibenbremse mitsamt ABS. Und mit gefülltem Benzintank (8 Liter) wiegt er angeblich 122 Kilogramm – sowohl der 125er als auch der 180er.

Ebenfalls wie bei Italjet gibt es auch hier eine elektrisch angetriebene Version: den Velocifero Mobster Electric. Dessen Eckdaten: 117 Kilo, 105 km/h, 100 Kilometer Reichweite und 6 Stunden Ladedauer. Wie der Mobster 125 ist auch der Mobster Electric in der Europäischen Union ab 16 Jahren fahrbar mit Führerscheinklasse A1. Oder mit Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196) .

Velocifero Mobster – die Preise

In Italien kostet der Velocifero Mobster 125 aktuell 3.190 Euro, der Velocifero Mobster 180 ist 200 Euro teurer (3.390 Euro). Nahezu doppelt so hoch ist der Preis für den Velocifero Mobster Electric: 5.490 Euro. In Deutschland sind Velocifero-Modelle bisher nur vereinzelt im Handel erhältlich.