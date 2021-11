Zontes Modelle 2022 Mehr Hubraum und Fahrwerk für Zontes

Auf 350 Kubik vergrößert Zontes den Einzylinder in den T-, V-, R- und X-Modellen. Dazu gibt es eine neue Gabel und bessere Bremsen.

China wächst. Nicht nur wirtschaftspolitisch. Gewachsen im Hubraum sind die 2022er-Modelle von Zontes. Von 312 auf 348 Kubik wächst der Familien-Single und treibt die vier bekannten Modelle T, V, R und X an. Groß bleibt bei allen Modellen die Serienausstattung: Key-Less-Go, ABS von Bosch, TFT-Display, LED-Beleuchtung, zwei Fahrmodi und USB-Buchse.

Großes Wachstum

Großes Wachstum in der Leistung: Von 26 kW auf 29 kW steigt die Spitzenleistung, von 30 Nm auf 33 Nm erhöht Zontes das Drehmoment. Klingt wenig, sind aber jeweils 10 Prozent, womit der Leistungszuwachs im gleichen Verhältnis steht wie der gewachsene Hubraum. Euro 5 und eine Anti-Hopping-Kupplung hatte der 310er-Motor bereits 2021 mitgebracht.

Adventurebike: Zontes 350 T1 und T2

Zontes

Auf den zweiten Blick offenbaren sich einige geänderte Fahrwerksteile bei den fünf unterschiedlichen Modellen und ihren Varianten. Die Adventure Bikes Zontes 350 T1 und T2 tragen den Unterschied deutlich zur Schau. Die T2 mit ihren Speichenfelgen und der Gullwing-Schwinge trägt vorn eine neue USD-Gabel mit neuer radial verschraubter Bremse von JJuan. Die T1 mit ihrem 17-Zoll-Fahrwerk trägt hinten eine Einarmschwinge mit markanter Felge und vorn weiterhin den axialen Schwimmsattel. Die T2 fährt auf einem 19-Zoll-Vorderrad.

Cruiser: Zontes 350 V

Zontes

Den Cruiser in Diavel-Optik, die 350 V, überarbeitet Zontes neben dem Motor und der neuen Front auffallend mit einer neuen Schwinge und einem 180er-Hinterreifen. Die Einarmschwinge kommt wie bekannt aus dem Baukasten von Zontes und ersetzt 2022 die Profilschwinge. Neue Felgen mit überfrästen Speichen sowie ein neue Auspuffblende ergänzen den neuen Look. Den Antrieb übernimmt, wie der Modellname schon sagt, der neue 350er-Single.

Naked Bike: Zontes 350 R

Zontes

Beim Naked Bike 350 R belässt Zontes es mit den Änderungen beim größeren Motor und der neuen Gabel nebst radialem Bremssattel von JJuan.

Tourer: Zontes 350 X

Zontes

Die vollverschalte Tourenmaschine 350 X bekommt von Zontes für 2022 den neuen Motor und die neue Gabel. Eine kleine Änderung am Heck mit der großen Gepäckplatte: Der Kennzeichenträger hängt 2022 direkt am Heck. 2021 war das Kennzeichen noch an einem Ausleger der Schwinge befestigt.

Fazit

Mit einem neuen Motor mit mehr Hubraum und überarbeiteten Fahrwerken startet Zontes die Saison 2022 in Europa. Preise und genaue Leistungsdaten liegen bisher nicht vor.