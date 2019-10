Aston Martin und Brough Superior Gemeinsame Sondermodelle

Beide Marken blicken auf die gemeinsame britische Herkunft sowie eine lange Tradition zurück. Auch sehe man in Sachen Werte eine große Übereinstimmung. Da war es naheliegend gemeinsam kreativ zu werden.

Als erstes Kind der Zusammenarbeit, bei der Brough Superior die Technik und Aston Martin das Design spendiert, soll auf der EICMA 2019 in Mailand die erste Limited Edition vorgestellt werden. Weitere Sondermodelle könnten folgen. Was die Messebesucher erwartet, wird nur in einer groben Designskizze angedeutet, die ein eher sportlich geschnittenes Zweirad zeigt.