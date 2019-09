Bad Winners Motokit Custom-Umbaukit für Ducati Scrambler

Die in Paris ansässige Custom-Manufaktur Bad Winners hat für alle Ducati Scrambler-Modelle von 2015 bis 2019 ein Custom-Kit aufgelegt, das begabte Heimwerker leicht selbst montieren können sollen. Am Basisbike müssen dazu keine Bauteile geändert werden, so lässt sich der Umbau bei Bedarf auch komplett rückstandsfrei revidieren.

Das komplette Kit kostet ab 4.490 Euro. Viele darin enthaltene Teile sind handgefertigt. Von der Bestellung bis zur Auslieferung sollen etwa vier bis sechs Wochen vergehen.

Anbaufertig und lackiert

Und was bekommt man für sein Geld? Das Kit bietet eine kurze, flache Sitzbank mit quergestepptem Lederpolster, die wahlweise aus Fiberglas oder Kohlefaserlaminat gefertigt wird. Dazu fertigen die Franzosen einen neuen Benzintank aus Aluminium mit einem Fassungsvermögen von knapp acht Litern. Das passende Tankcover (ebenfalls aus Fiberglas oder Kohlefaserlaminat) wird um zwei Seitenverkleidungen für hinten mit angedeuteten Startnummernfeldern und zwei für die Bereiche unter dem Tank ergänzt. Beim Finish kann zwischen einer Weiß-Gelben- und einer Schwarz-Karbon-Kombination gewählt werden.

Bad Winners

Ein K&N-Luftfilter soll den Durchsatz erhöhen. Gleiches gilt für die SC-Project-Edelstahl-2-in-1-Abgasanlage. Die hinteren Rastenausleger werden substituiert, der Lenker erhöht und das Kennzeichen an einen neuen, kurzen Halter geschraubt. Abgerundet wird das Paket durch LED-Blinker und eine kleinere Lithium-Ionen-Batterie sowie eine umfangreiche Umbauanleitung in Wort und Bewegtbild.

Und was kostet extra? Wer, wie auf den Bildern zu sehen, auch vorne ein 17-Zoll-Rad fahren will, muss dieses und den dazu passenden Vorderradkotflügel extra ordern. Optional sind auch Öhlins-Federelemente zu haben. Optional bietet Bad Winners auch verschiedene Teil-Pakete für den Do-it-yourself-Umbau an.

Fazit

Mit dem Motokit wird die eigene Ducati Scrambler zwar kein Unikat, aber doch deutlich eigenständiger. Und das komplett vorgefertigte Umbaukit macht die Verwandlung zum Kinderspiel.