Bandit 9 Submarine Das U-Boot aus Karbon mit Triumph-Twin

Kollege Patrick Lang von auto-motor-und-sport.de sei hier zitiert:" Das glaub ich erst, wenn die Kiste auf dem Hof steht." Eigentlich fällt dieser Satz immer bei ambitioniert erscheinenden Elektro-Hypercars, passt heute aber auch trefflich zur Submarine von Bandit 9. Die Vietnamesen planen die Submarine mit einem filligranen Rahmen aus Aluminium aufzubauen. Ob gegossen oder im 3-Druck hergestellt ist nicht bekannt. Er soll in seiner Form aber in jedem Fall an Korallenriffe erinnern.

Twins von Triumph

Sicher ist: Bandit 9 plant mit den wassergekühlten Twins von Triumph. Die Version mit 900 Kubik und 65 PS soll die Basis werden, der 1200er-Motor mit 102 PS die Premiumvariante. Ebenfalls wählbar ist das Material der Verkleidung: Karbon markiert die Top-Version. Das "wählbar" gaukelt einen möglichen Kauf des Submarines vor, mit derart konkreten Angaben halten sich Bandit 9 aber noch zurück. Wie der aktuelle Stand des Projekts ist, ist nicht bekannt.

Fazit

Starke Ansage von Bandit 9 und ihrem Submarine. Derzeit ein Entwurf mit dem Ziel auf die Straße zu kommen. Ob das mit dem filigranen Rahmen und der wackelig wirkenden Hinterradaufhängung an nur drei Punkten funktioniert? Die Submarine live und in Farbe zu sehen wäre jedenfalls ein Highlight.