Benelli Leoncino 800 und 800 Trail Hübsch und vermutlich nicht allzu teuer

Über 15 Jahre ist es her, dass Benelli, traditionsreicher italienischer Hersteller, von der chinesischen QJ-Gruppe übernommen wurde. Vorbei war’s dann allerdings bald mit der Herrlichkeit großer und sportlicher Dreizylinder, unter den neuen Eignern wurden erst mal ziemlich kleine Brötchen gebacken. Doch allmählich kommt der Hersteller mit dem Löwen im Wappen wieder in die Gänge. Bereits vor drei Jahren brachte Benelli den modernen Klassiker Leoncino 500 auf den Markt, der sich in Italien richtig gut verkauft.

Leoncino 800 jetzt finalisiert

Jetzt steht die 800er-Version der Leoncino (deutsch: junger Löwe) in den Startlöchern, und die könnte durchaus auch in Deutschland auf verschärftes Interesse stoßen: Die Optik stimmt, und die Verarbeitung geriet nach erstem Augenschein sehr sorgfältig. Im Mittelpunkt des sehnigen und muskulösen Designs steht der brandneue wassergekühlte Zweizylinder mit 754 cm³, der in China beim Mutterkonzern gebaut wird. Er leistet abgestimmt nach Euro 5 76,2 PS und kommt auf ein maximales Drehmoment von 68 Nm. Zur Präsentation auf der EICMA 2019 lauteten die Daten noch 82 PS und 67 Newtonmeter. Ebenfalls neu ist der Gitterrohrrahmen, der Metalltank fasst 16 Liter. An Bord sind hochwertige europäische Komponenten, etwa eine voll einstellbare 50er Upside-Down-Gabel von Marzocchi (130 mm Federweg/Trail: 140 mm), ein in der Vorspannug einstellbares Zentralfederbein (130 mm Federweg/Trail: 140 mm) oder die Brembo-Bremsanlage mit 320er-Doppelscheibe vorn und 260er-Scheibe hinten. Die Sitzhöhe variiert zwischen 805 und 830 Millimeter.

800er in zwei Varianten

Die Leoncino 800 kommt nicht allein: Ihr zur Seite steht die Version Trail im Offroad-Look. Während die Leoncino auf 17-Zoll-Rädern mit Pirelli MT 60 RS-Reifen in den Dimensionen 120/70 und 180/55 rollt, setzt die Leoncino 800 Trail vorn auf 19 Zoll und hinten 17 Zoll. Hier werden Pirelli Scorpion Rally STR-Reifen der Größe 120/70 und 170/60 montiert. Verlängerte Federwege, eine höhere Sitzbank und der weiter oben positionierte, filigrane Auspuff sind weitere Kennzeichen der Trail.

Beim Händler anrollen sollen beide Modelle im ersten Halbjahr 2021. Ursprünglich hatten die Italiener die großen Leoncino-Modelle bereits im Sommer 2020 an den Start bringen wollen. Preise hat Benelli noch nicht bekannt gegeben, doch erfahrungsgemäß fallen sie eher günstig aus.

Fazit

Benelli baut mit den 800er-Modellen seine Modellpalette sein. Die dürften den Geschmack des Publikums treffen und Benelli deutlich voran bringen.