BMW R 18 Racer von XTR Pepo und 911 MX Big Sportboxer aus Madrid

Pepo Rosell aus Madrid ist längst ein internationaler Star in der Custombike-Szene. Früher firmierte er unter Radical Ducati, inzwischen ist XTR sein Markenzeichen. Immer mal wieder packt er eine BMW an, am liebsten eine mit Boxermotor. Augenzwinkernd versieht er die aus Deutschland stammenden Krafträder dann mit Bezeichnungen wie "Polizei" oder "Blitzkrieg".

BMW R 18 Racer Blitzkrieg-Polizei

So auch diesmal. Den Großkaliber-Racer auf Basis der BMW R 18 hat Pepo gemeinsam mit seinem Kollegen Diego Mena in dessen Motorradwerkstatt 911 MX, ebenfalls im Großraum Madrid, aufgebaut. Hierfür schraubten die beiden Profis zunächst alles ab, was nach gemütlichem, klassischem Cruiser aussah. Dann verstärkten sie den Stahlrohrrahmen mit seitlichen Längsstreben – wie schon früher in Sportboxer-Kreisen üblich – und setzten hinten ein kurzes Soloheck mit Café-Racer-Höcker aus GFK an.

Front von BMW S 1000 RR

In die R 18-Schwinge mit offen laufender Kardanwelle setzten sie ein voll einstellbares Federbein von YSS ein. Vorn adaptierten sie die Upside-down-Telegabel mitsamt Lenkstummeln, Vorderrad und Brembo-Bremsen einer BMW S 1000 RR. Beim langen, markant geformten Benzintank handelt es sich um eine Kombination aus den Tankinnereien der R 18 und der äußeren Stahlblechhülle einer Moto Guzzi. Oben wurde sogar ein Schnelltankverschluss aus dem Langstreckenrennsport eingesetzt. Dazu passt die angepasste Frontverkleidung mit dem "bösen Blick" aus zwei gelb getönten Scheinwerfern.

Zornig schnaubender Big Boxer

Auf Motortuning im 1800er-Boxer haben Pepo und Diego bisher verzichtet. Durch das Luftfilterelement von DNA aus Griechenland und die hochgezogene, kaum schallgedämpfte Eigenbau-Abgasanlage kann der Big Boxer jedoch zornig schnauben, also befreit ansaugen und rausballern. Mit annähernd 100 PS bei nur circa 5.000/min und vor allem mit über 160 Nm Drehmoment bei nur 3.000/min. Ein exponiertes Signal in Richtung Sportboxer ist der große, gebogene Ölkühler zwischen der "Heldenbrust" des Boxers und dem Vorderrad.

Best of Show in Verona 2023

Insgesamt hat die R 18-Basis bei diesem sportlichen Umbau ganz offensichtlich abgespeckt, um circa 70 Kilo. Als Racer unterschreitet sie die 300-Kilo-Schwelle, wiegt aber immer noch circa 280 Kilogramm. Und als Unikat steht sie nicht zum Verkauf. Einen Preis haben Pepo und Diego zumindest noch nicht genannt, als sie damit Ende Januar 2023 die Auszeichnung "Best of Show" bei der Motor Bike Expo in Verona gewannen.

Umfrage Was haltet ihr von Custom-Umbauten? 10674 Mal abgestimmt Viele sind schön, aber auch unfahrbar. Lieber im Originalzustand belassen. mehr lesen

Fazit

Ein sportliches und somit sehr ungewöhnliches Custombike auf Basis einer BMW R 18. Mit diesem spektakulären Big-Boxer-Racer werden Pepo Rosell von XTR und Diego Mena von 911 MX, beide aus Madrid, weltweit eine fette Spur hinterlassen.