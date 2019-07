BMW R nineT Black Diamond Carbon von Ilmberger Retro-Bike in Karbon-Optik

Ilmberger Carbon hat eine umgebaute BMW R nineT in Karbon-Optik vorgestellt. Die sogenannte Black Diamond Carbon wird auf den BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen zu sehen sein.

Ilmberger Carbon ist bekannt dafür, edle Bikes noch etwas schärfer zu machen. Bereits in der Vergangenheit hat das Unternehmen aus Bayern vor allem aus Karbon gefertigte Bauteile für Motorräder von BMW, Ducati, Honda und vielen anderen Herstellern entwickelt. Auch diverse Show-Bikes wurden bereits auf die Räder gestellt. Eines dieser Bikes ist die hier vorgestellte BMW R nineT Black Diamond Carbon.

Herstellung ausschließlich auf Bestellung

Technisch ändert sich an der von Ilmberger umgebauten BMW R nineT im Vergleich zum Basismodell nicht wirklich etwas. Die Änderungen sind eher optischer Natur und dürften sich vorrangig für all diejenigen lohnen, die ihre BMW einfach noch etwas individueller haben möchten. Bei der Black Diamond Carbon entschied sich Ilmberger gegen die gewohnte Karbon-Textur und für ein eher fleckigeres Muster. Der Tank ist nun mit einem gelb-blauen Streifen verziert. Auch an der Front ist ein ähnlicher, wenn auch etwas dünnerer Streifen, zu sehen.

Ilmberger Carbon Die Black Diamond Carbon wird auf den BMW Motorrad Days zu sehen sein.

Das Logo des bayerischen Zubehörspezialisten ist ebenfalls an einigen Stellen des Motorrads zu sehen. Die Herstellung der Bauteile erfolg laut Ilmberger eigens für jeden Kunden und ausschließlich auf Bestellung. Bei der Bestellung können Kunden zudem zwischen mattem und glänzendem Oberflächen-Design wählen.

BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen

Wer sich die BMW R nineT Black Diamond Carbon von Ilmberger Carbon aus der Nähe ansehen möchte, hat bereits am kommenden Wochenende die Möglichkeit dazu. Vom 5. bis zum 7. Juli 2019 finden in Garmisch-Partenkirchen die BMW Motorrad Days statt, wo die R nineT stehen wird. Wie viel Ilmberger für den Umbau der R nineT verlangt, hat der Hersteller bisher übrigens noch nicht verraten.