Beim Umbau der sogenannten „The Goof Bike“ haben sich die Customizer von Deus Ex Machina weniger mit dem Tuning einzelner Komponenten zur Leistungssteigerung beschäftigt; viel mehr ging es der berühmten Tuning-Schmiede darum, ein schickes und auffälliges Retro-Bike mit dem gewissen Lässigkeitsfaktor auf die Räder zu stellen. Mission gelungen, wie wir finden. Als Basis-Bike hat sich Deus Ex Machina für die Suzuki RV 90 entschieden, die heutzutage zwar nicht ganz so einen Kultstatus wie die Konkurrenz aus dem Hause Honda genießt, allerdings auch durchaus ihre Fans hat.

Ideal für die Fahrt zum Strand

Auf den ersten Blick fällt vor allem das Surfbrett auf, das über dem Fahrer angebracht ist. An der Rückenlehne findet zudem ein Handtuch Platz. Passend zur bunten Lackierung des Bikes haben die Customer von Deus Ex Machina auch einen Jethelm in denselben Farben kreiert. Bei der Motorisierung entschied sich Deus Ex Machina für die Suzuki RV mit dem 90 cm³-Motor, der 6,3 PS leistet. Ihrerzeit war das Kultbike auch mit 50 cm³, 75 cm³ und 125 cm³ zu haben. Besonders die kleine Größe und die Ballonreifen sorgen bei der Retro-Suzi für reichlich Wiedererkennungswerk.

Foto: Deus Ex Machina Diese Suzuki RV 90 wurde von den Customern von Deus Ex Machina umgebaut.

Aufmerksamen Beobachtern dürfte aufgefallen sein, dass die Customer auf Seitenspiegel verzichtet haben. Für eine Straßenzulassung hierzulande fehlen zudem die Blinker. Hobby-Schrauber dürften hierfür allerdings recht schnell eine Lösung finden. Leider wird das Bike von Deus Ex Machina allerdings nicht zum Kauf angeboten. Und auch auf dem deutschen Gebrauchtmarkt wird es nicht einfach sein, eine günstige Suzuki RV 90 zu finden. Der Neupreis im Jahr 1975 betrug übrigens 2.450 Mark. Die heutigen Gebrauchtpreise für ein ordentliches Modell sind meist deutlich höher.