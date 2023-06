Fahrzeugübergabe am 21. Juli in Neuburg

Los geht es am 21. Juli 2023 mit der Fahrzeugübergabe in Neuburg a. d. Donau in Bayern, also der Zentrale von Ducati Deutschland. Hier bekommen alle TeilnehmerInnen eine fundierte Einführung in die Bedienung und Technik der Ducati Scrambler. Die Rückgabe des Motorrads kann bis spätestens 19. August 2023 beim nächstgelegenen Ducati-Händler erfolgen.