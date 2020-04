Fantic Caballero Scrambler 500 Anniversary Edition Sportlichere Sonderedition vorgestellt

Fantic hat eine sportlichere Variante der Caballero Scrambler 500 vorgestellt. Die Anniversary Edition unterscheidet sich vor allem optisch vom Basismodell. Auch am Motor und am Fahrwerk gibt es kleinere Anpassungen.

Leicht überabeiteter Motor, ebenfalls leicht angepasste Federelemente, einige neue Designelemente und ein im Kaufpreis inbegriffener Tankrucksack – zusammengefasst dürften dies die größten Unterschiede zwischen der Fantic Caballero Scrambler 500 und der sogenannten "Anniversary Edition" darstellen. Auf den ersten Blick erinnert die neue Fantic an eine Mischung aus einer sportlicheren Basis-Scrambler und der Rally-Version der Caballero 500.

Jubiläumsediton in roter und blauer Lackierung

Prinzipiell können Interessenten zwischen zwei verschiedenen Grundlackierungen wählen: einer roten und einer blauen. Dabei unterscheiden sich die beiden Versionen einzig und allein im unterschiedlich lackierten Tank. Beide Varianten besitzen ein rundes und seitlich angebrachtes Schild, auf dem die Aufschrift "50 Anniversary Edition" zu erkennen ist. Beiden Sondereditionen spendierte der Hersteller zudem einen Tricolor-Streifen auf dem Tank. Zudem wurde vor dem Frontscheinwerfer ein Gitter installiert, das den Scrambler-Look noch einmal verstärkt. Abgesehen davon unterscheidet sich die Sonderedition unter anderem durch diverse Schutzbleche, beispielsweise am Motor, und der bereits erwähnten Tanktasche von der Basisversion.

Fantic. Die Anniversary gibt es neben der blauen auch in einer roten Lackierung.

Fantic hat außerdem kleinere Anpassungen am Mapping des Motors vorgenommen, der seine Leistung nun nochmals etwas "smoother" entfalten soll. Der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder mit 449 cm³ leistet nach wie vor 40 PS bei 7.500/min und 43 Nm bei 6.000/min. Auch an den Federeinstellungen hat der italienische Hersteller gedreht. Kleinere Piloten profitieren von einer um 20 Millimeter abgesenkten Sitzhöhe, die nun insgesamt 820 Millimeter beträgt. Trocken soll die neue Fantic 150 Kilogramm wiegen, wobei zwölf Liter in den Tank passen. Zweikanal-ABS, 320er-Discs vorne und eine Auspuffanlage von Arrow runden die Sonderediton ab. In Italien ist die Anniversary Editon ab 7.140 Euro zu haben. In Deutschland dürfte ein ähnlicher Preis aufgerufen werden.

Fazit

Mit der neuen Jubiläums-Sonderedition bringt Fantic eine neue Caballero 500, die an eine Kreuzung zwischen der Scrambler und der Rally des italienischen Herstellers erinnert.