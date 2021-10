FB Mondial HPS 125 Ubbiali Weltmeisterliches Sondermodell für Frankreich

FB Mondial ehrt den ehemaligen 125er-Weltmeister Carlo Ubbiali mit einer Sonderserie der HPS 125. Die gibt es allerdings nur für französische Kunden und nur in einer Auflage von 78 Stück.

Carlo Ubbiali feierte 1951 den Weltmeistertitel in der 125er-Klasse auf einer FB Mondial. Insgesamt sammelte der Italiener in seiner Karriere neun WM-Titel. Jetzt, 70 Jahre später, feiert der italienische Motorradhersteller FB Mondial den ersten Titel mit einem Sondermodell. Gefeiert wird allerdings nur in Frankreich. Warum? Keine Ahnung. Mitfeiern dürfen auch nur 78 Käufer, denn mehr Exemplare der FB Mondial HPS 125 Ubbiali werden nicht angeboten. Warum genau 78? Keine Ahnung.

Es bleibt bei Sonderlack

Zu den Merkmalen der HPS Ubbiali zählen eine Lackierung in den Farben Silber und Blau, die sich an die WM-Maschine von Ubbiali anlehnen. Goldfarbene Elemente geben einen weltmeisterlichen Touch. Die Startnummer 9 leitet sich wiederum direkt von der Ubbiali-Rennmaschine ab. Ebenfalls blau gehalten ist die Sitzbank der HPS, die zudem mit Rautensteppung und gesticktem Ubbiali-Schriftzug antritt. Auf die schwarz gehaltenen Speichenfelgen zieht FB Mondial neue Sportreifen von CST auf. Ein etwas höherer und breiterer Lenker sorgt für eine entspanntere Sitzposition.

FB Mondial Die Technik bleibt unangetastet.

Technisch bleibt die HPS 125 in der Ubbiali-Edition komplett unverändert. Der 125er-Einzylinder leistet 13,5 PS und stellt 10,5 Nm Drehmoment bereit. Geschaltet wird per Sechsganggetriebe

Die 78 Sondermodelle können ab dem 18. Oktober 2021 bei den französischen Mondial-Händlern reserviert werden. Als Preis werden 4.465 Euro aufgerufen. Der Aufschlag gegenüber dem Basismodell fällt mit 70 Euro schön bescheiden aus.

Fazit

Der weltmeisterliche Look steht der HPS 125 gut. Und wo bekommt man schon für nur 70 Euro Aufpreis ein exklusives limitiertes Sondermodell?