Honda Monkey-Rückruf Gepäckträger kann brechen

Honda muss weltweit 32.000 Fahrzeuge vom Typ Z125 Monkey in die Werkstätten zurückrufen. Es kann ein Problem mit dem Gepäckträger geben.

Betroffen vom Rückruf sind alle Honda Monkey-Modelle, die mit dem Gepäckträger aus dem Original-Zubehörprogramm ausgerüstet sind. Der scheint der angegebenen Maximalbelastung von drei Kilogramm dauerhaft nicht gewachsen zu sein und kann unter Umständen brechen. Dabei können transportierte Gepäckstücke auf die Fahrbahn fallen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Weltweit muss Honda rund 32.000 Monkeys überprüfen, in Deutschland müssen 1.510 Exemplare zurück in die Werkstätten. Die betroffenen Fahrzeuge stammen aus dem Produktionszeitraum zwischen März 2018 und September 2019. Honda schreibt alle Monkey-Halter an und bittet zum Werkstattbesuch. Der Rückruf läuft unter dem Code 3L2.