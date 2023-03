Honda MSX 125 Grom Umbau von T.T.R Motors Liebling, ich habe die CB 1100 R geschrumpft

Um die kleinen Motorräder ist weltweit eine große Fan-Community gewachsen. Gemeint sind in diesem Kontext die Kult-Mini-Bikes von Honda. Man denkt zuerst an Dax & Monkey, doch inzwischen ist die etwas moderner konzipierte Honda MSX 125 Grom annähernd ebenso populär geworden. Ein Gradmesser hierfür ist, wie häufig umgebaute Exemplare auftauchen. Und da kommt die Grom immer stärker ins Spiel.

Honda Honda MSX 125 Grom, Jahrgang 2023. Die Basis für den Retro-Racer Type R Mini.

Honda MSX 125 Grom als Type R Mini

Ein aktuelles, auffälliges Beispiel ist die Type R Mini von T.T.R Motors aus Japan. Mit Vollverkleidung und markentypisch dreifarbigem Dekor in Weiß-Rot-Blau imitiert sie den Honda-Klassiker CB 1100 R. Die 1100er mit 115 PS starkem 16V-Reihenvierzylinder war Anfang der 1980er-Jahre auf Basis der legendären CB 900 F Bol d’Or entstanden. Sie sah nicht nur aus wie eine Rennmaschine, sie wurde tatsächlich im Motorsport eingesetzt. Rückblickend betrachtet ist sie ein Classic Superbike.

Minibike im Classic-Superbike-Look

40 Jahre später haben die japanischen Spezialisten von T.T.R Motors den Classic-Superbike-Look augenzwinkernd übertragen auf eine Honda MSX 125 Grom. Mit Einzylindermotor und 12-Zoll-Rädern ist sie technisch arg weit entfernt von der CB 1100 R, doch das lässt dieses Projekt umso origineller erscheinen. Type R Mini, diese niedliche Bezeichnung trifft es ziemlich gut. Bereits 2022 wurde das gleichnamige Umbaukit von T.T.R vorgestellt, 2023 soll eine entsprechende Kleinserie folgen.

Die Honda-Spezialisten von T.T.R Motors

Ein gewisser Ehrgeiz darf den Profischraubern von T.T.R insofern unterstellt werden, da sie in Japan als Experten für die klassischen Honda-Modelle mit 4 und 6 Zylindern geschätzt werden. Daher haben sie es nicht beim lässigen Aufschrumpfen einer Verkleidung im CB 1100 R-Stil mitsamt Carbon-Rückspiegeln belassen. Konsequent haben sie auch den originalen 6-Liter-Benzintank verkleidet und somit äußerlich auf Classic Superbike getrimmt.

Over und Öhlins fürs Grom-Fahrwerk

Und sie haben dem Fahrwerk der MSX 125 Grom einige signifikante Upgrades verpasst. Etwa die imposante Aluminium-Hinterradschwinge mit versteifendem Unterzug von Over, ebenfalls aus Japan. Gekrönt wird diese Aufhängung des kleinen Hinterrads mit einem Öhlins-Federbein samt güldenem Ausgleichbehälter. An der Upside-down-Telegabel vorn sind indes nur die prestigeträchtigen Sticker von Öhlins.

Bremszangen von Brembo

Dafür sind sportliche Lenkstummel montiert und die Scheibenbremsen an beiden Rädern mit Bremszangen von Brembo aufgerüstet worden. Dazu passend, wie zu den sportlichen Honda-Originalen, sind die 12-Zoll-Räder mit filigranem Speichendesign mit goldfarbenem Lack versehen worden. Die Rollerreifen-Formate: 120/70-12 vorn und 130/70-12 hinten.

Originaler 125er-Motor mit 10 PS

Abgesehen vom kurzen schwarzen, stärker knatternden Auspuff hinten und vom kleinen Ölkühler vorn ist der Antrieb unverändert. Unter der Verkleidung steckt also der Viertaktmotor mit liegendem, luft-ölgekühltem Einzylinder und 2 Ventilen. Aus 124 Kubik werden rund 10 PS um 7.000/min gedreht, und das 5-Gang-Getriebe darf emsig durchgeschaltet werden. Gebückt und mit langem Anlauf können echte 100 km/h erreicht werden. Großer Vorteil des Mini-Bikes ist natürlich das geringe Gewicht – kaum über 100 Kilo.

Type R Mini ab 2023 als kleine Kleinserie

Von T.T.R Motors wird die Type R Mini ab 2023 als kleines Kleinserienfahrzeug angeboten. Komplettpreis: ab 1.160.000 Yen, umgerechnet circa 8.200 Euro (Stand März 2023). Zwei Zielgruppen dürfen sich angesprochen fühlen: In erster Linie die Minibike-Community, aber auch Fans der Classic Superbikes, die mit einem kleinen Zweitmotorrad liebäugeln.

Fazit

Zugleich niedlich und originell erscheint die Type R Mini von T.T.R Motors aus Japan. Obwohl sie auf Basis des Honda-Minibikes MSX 125 Grom aufgebaut ist und mit 10 PS auf kleinen 12-Zoll-Rädern rollt, erinnert sie verblüffend an ein Classic Superbike von Honda – an die CB 1100 R. Als kleines Kleinserienfahrzeug wird die Type R Mini in Japan für umgerechnet circa 8.200 Euro angeboten (Stand März 2023).