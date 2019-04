Der britische Motorradhersteller hat in Zusammenarbeit mit dem Uhrenhersteller Breitling das Sondermodell Norton Breitling Sport aufgelegt. Es werden nur 77 Exemplare gebaut.

Basis für das Sondermodell ist die Commando 961 Sport. Zu den Besonderheiten der Norton Breitling Sport zählen eine Lackierung in Schwarz mit silbern abgesetzten Flächen am Tank und auf dem Sitzhöcker. Dazu gibt es goldfarbene Designstreifen und goldfarbene Schriftzüge. Die Seitendeckel sind zudem mit dem Schriftzug „1 of 77“ versehen. Mit schwarzem Lack versehen sind die Tauchrohre der USD-Gabel sowie die Ausgleichsbehälter der hinteren Federbeine. Ebenfalls schwarz gehalten sind die Kühlrippen im Zylinderbereich.

Foto: Norton Es wird lediglich 77 Exemplare des Norton-Sondermodells geben.

Norton im Breitling-Look

Das Sondermodell kommt serienmäßig mit der Zweimannsitzbank mit Abdeckung für den Soziusplatz. Die Sitzbank an sich trägt im Steißpolster ein eingesticktes Breitling-B in Kontrastfarbe. Das Breitling-B findet sich auch auf den Ziffernblättern der Rundinstrumente. Technisch bleibt die Commander 961 unverändert. Ihr 961 cm³ großer Zweizylinder leistet 80 PS und 90 Nm.

Der Uhrenhersteller Breitling bietet im Rahmen der Norton-Kooperation seinen B01 Chronograph 42 in einer Norton Edition an. Weder Breitling noch Norton nennen einen Preis für ihre Sondereditionen.